Проверка огнем: почему шоколад горит, а пряности взрываются

Экспериментаторы берут популярные продукты: творог, лапшу, рис, или шоколад — и устраивают им проверку огнем. Еда не подрумянивается и не плавится, а вспыхивает и сгорает. Действительно ли такая реакция означает наличие вредных примесей?
Паника вокруг горящих продуктов началась именно с шоколада, когда в Интернете стали появляться видео, на которых плитки пылают на огне зажигалки. Социальные сети запестрели призывами отказаться от шоколада: мол, настоящий шоколад должен лишь плавиться, а если он горит, то это фальсификат.
Программа «НашПотребНадзор» вместе с профессиональным пищевым технологом убедилась, что даже дорогой шоколад действительно горит, и в этом нет ничего страшного.
Елена Мясникова, доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ имени Плеханова: «И белки, и жиры, и углеводы великолепно горят. Поэтому этот эксперимент, по большому счету, подтверждает только то, что эти продукты натуральные».
Дело в том, что все ингредиенты шоколада — сахар, какао тертое, какао-порошок, сухое молоко, масло какао, лецитин соевый — это белки, жиры и углеводы, температура плавления которых составляет от 30 до 38 градусов. А пламя зажигалки выдает 600 градусов, при таком накале продукт не успевает расплавиться и выделяет так много энергии, что вспыхивает. А горят шоколадки по-разному, потому что какао-масло и сахар замешаны в них в разных пропорциях.
Горят также творог, рис и лапша быстрого приготовления. Оказывается, огонь и здесь абсолютно предсказуем, и ничего плохого в нем нет. Все те же белки, углеводы и жиры под действием высоких температур распадаются на кислород, воду в виде пара и углерод — черную корочку на сгоревшем продукте.
Елена Мясникова: «Не горят вода, чай и другие жидкие напитки. А остальные продукты, где есть либо белки, либо жиры, либо углеводы — они абсолютно спокойно будут гореть».
Да, именно спокойно. Однако есть исключение — приправа для лапши быстрого приготовления. Авторы любительских роликов предупреждают: соль, курица, усилитель вкуса глутамат натрия, растительное масло и пряности — на самом деле смесь взрывоопасная. «НашПотребНадзор» проверил и эту городскую легенду. Результаты эксперимента — в сюжете программы.
Программа «НашПотребНадзор» вместе с профессиональным пищевым технологом убедилась, что даже дорогой шоколад действительно горит, и в этом нет ничего страшного.
Елена Мясникова, доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ имени Плеханова: «И белки, и жиры, и углеводы великолепно горят. Поэтому этот эксперимент, по большому счету, подтверждает только то, что эти продукты натуральные».
Дело в том, что все ингредиенты шоколада — сахар, какао тертое, какао-порошок, сухое молоко, масло какао, лецитин соевый — это белки, жиры и углеводы, температура плавления которых составляет от 30 до 38 градусов. А пламя зажигалки выдает 600 градусов, при таком накале продукт не успевает расплавиться и выделяет так много энергии, что вспыхивает. А горят шоколадки по-разному, потому что какао-масло и сахар замешаны в них в разных пропорциях.
Горят также творог, рис и лапша быстрого приготовления. Оказывается, огонь и здесь абсолютно предсказуем, и ничего плохого в нем нет. Все те же белки, углеводы и жиры под действием высоких температур распадаются на кислород, воду в виде пара и углерод — черную корочку на сгоревшем продукте.
Елена Мясникова: «Не горят вода, чай и другие жидкие напитки. А остальные продукты, где есть либо белки, либо жиры, либо углеводы — они абсолютно спокойно будут гореть».
Да, именно спокойно. Однако есть исключение — приправа для лапши быстрого приготовления. Авторы любительских роликов предупреждают: соль, курица, усилитель вкуса глутамат натрия, растительное масло и пряности — на самом деле смесь взрывоопасная. «НашПотребНадзор» проверил и эту городскую легенду. Результаты эксперимента — в сюжете программы.
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