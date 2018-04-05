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    Роспотребнадзор проверит сообщения о «горящем шоколаде»

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    Роспотребнадзор проверит сообщения о «горящем шоколаде»

    Роспотребнадзор проверит сообщения о «горящем шоколаде»

    Роспотребнадзор проверит появившиеся в Сети сообщения о небезопасном горящем шоколаде.

    В надзорном ведомстве пояснили, что причиной проверки стали многочисленные видеоролики в Интернете, на кадрах которых пользователи поджигают шоколад. При этом блогеры высказывают сомнения в качестве горящего продукта и заявляют, что такое лакомство может быть опасным для здоровья.

    В ответ на это в Роспотребнадзоре призвали не доверять случайным источникам, а в случае сомнений обращаться в территориальные управления ведомства. Там также отметили, что шоколад тех брендов, которые упоминались в видеороликах, в ближайшее время будет исследован в лабораториях.

    При этом специалисты Роспотребнадзора говорят, что в горении продуктов питания нет ничего необычного. Это естественный физико-химический процесс, интенсивность которого связана с составом продукта, передает «Интерфакс».

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