Роспотребнадзор проверит сообщения о «горящем шоколаде»

Роспотребнадзор проверит появившиеся в Сети сообщения о небезопасном горящем шоколаде.
В надзорном ведомстве пояснили, что причиной проверки стали многочисленные видеоролики в Интернете, на кадрах которых пользователи поджигают шоколад. При этом блогеры высказывают сомнения в качестве горящего продукта и заявляют, что такое лакомство может быть опасным для здоровья.
В ответ на это в Роспотребнадзоре призвали не доверять случайным источникам, а в случае сомнений обращаться в территориальные управления ведомства. Там также отметили, что шоколад тех брендов, которые упоминались в видеороликах, в ближайшее время будет исследован в лабораториях.
При этом специалисты Роспотребнадзора говорят, что в горении продуктов питания нет ничего необычного. Это естественный физико-химический процесс, интенсивность которого связана с составом продукта, передает «Интерфакс».
В ответ на это в Роспотребнадзоре призвали не доверять случайным источникам, а в случае сомнений обращаться в территориальные управления ведомства. Там также отметили, что шоколад тех брендов, которые упоминались в видеороликах, в ближайшее время будет исследован в лабораториях.
При этом специалисты Роспотребнадзора говорят, что в горении продуктов питания нет ничего необычного. Это естественный физико-химический процесс, интенсивность которого связана с составом продукта, передает «Интерфакс».
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