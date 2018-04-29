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    Фёдор Емельяненко о поединке с Миром: слава богу, мы победили

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    Фёдор Емельяненко о поединке с Миром: слава богу, мы победили

    Фёдор Емельяненко о поединке с Миром: слава богу, мы победили

    Фёдор Емельяненко о поединке с Миром: слава богу, мы победили
  • Фото: Associated Press © 2018, Nam Y. Huh

    • Фёдор Емельяненко поделился эмоциями после убедительной победы над американцем Фрэнком Миром.

    Знаменитый российский спортсмен поблагодарил своих тренеров, родственников и болельщиков, которые переживали за него на арене и перед экранами телевизоров.

    Фёдор Емельяненко: «Нижайший поклон всем, кто смотрел бой, переживал и молился за меня, Большое спасибо моей семье, друзьям, тренерам. Знаю, что очень многим пришлось рано вставать, чтобы посмотреть этот бой. Много поклонников единоборств приехали в Роузмонт из России, Сербии, Греции и Америки, слава богу, мы победили».

    Также Емельяненко сообщил, что не получил серьезных повреждений во время поединка.

    смотретьФёдор Емельяненко нокаутировал Фрэнка Мира на турнире Bellator
    Фёдор Емельяненко нокаутировал Фрэнка Мира на турнире Bellator
    Напомним, Фёдор Емельяненко победил Фрэнка Мира в четвертьфинале Гран-при за чемпионский пояс Bellator в тяжелом весе. Бой, который проходил в Роузмонте (штат Иллинойс), завершился уже на 48-й секунде первого раунда — россиянин победил техническим нокаутом. В полуфинале турнира Емельяненко встретится с 41-летним представителем США Чейлом Сонненом.

    С победой Последнего Императора уже поздравили многочисленные болельщики. Присоединился к ним и младший брат Фёдора Александр.

    ПОЗДРАВЛЯЮ! МОЛОДЕЦ!

    Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)

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