Фёдор Емельяненко о поединке с Миром: слава богу, мы победили

Фёдор Емельяненко поделился эмоциями после убедительной победы над американцем Фрэнком Миром.
Знаменитый российский спортсмен поблагодарил своих тренеров, родственников и болельщиков, которые переживали за него на арене и перед экранами телевизоров.
Фёдор Емельяненко: «Нижайший поклон всем, кто смотрел бой, переживал и молился за меня, Большое спасибо моей семье, друзьям, тренерам. Знаю, что очень многим пришлось рано вставать, чтобы посмотреть этот бой. Много поклонников единоборств приехали в Роузмонт из России, Сербии, Греции и Америки, слава богу, мы победили».
Также Емельяненко сообщил, что не получил серьезных повреждений во время поединка.
Напомним, Фёдор Емельяненко победил Фрэнка Мира в четвертьфинале Гран-при за чемпионский пояс Bellator в тяжелом весе. Бой, который проходил в Роузмонте (штат Иллинойс), завершился уже на 48-й секунде первого раунда — россиянин победил техническим нокаутом. В полуфинале турнира Емельяненко встретится с 41-летним представителем США Чейлом Сонненом.
С победой Последнего Императора уже поздравили многочисленные болельщики. Присоединился к ним и младший брат Фёдора Александр.
Фёдор Емельяненко: «Нижайший поклон всем, кто смотрел бой, переживал и молился за меня, Большое спасибо моей семье, друзьям, тренерам. Знаю, что очень многим пришлось рано вставать, чтобы посмотреть этот бой. Много поклонников единоборств приехали в Роузмонт из России, Сербии, Греции и Америки, слава богу, мы победили».
Также Емельяненко сообщил, что не получил серьезных повреждений во время поединка.
Напомним, Фёдор Емельяненко победил Фрэнка Мира в четвертьфинале Гран-при за чемпионский пояс Bellator в тяжелом весе. Бой, который проходил в Роузмонте (штат Иллинойс), завершился уже на 48-й секунде первого раунда — россиянин победил техническим нокаутом. В полуфинале турнира Емельяненко встретится с 41-летним представителем США Чейлом Сонненом.
С победой Последнего Императора уже поздравили многочисленные болельщики. Присоединился к ним и младший брат Фёдора Александр.
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