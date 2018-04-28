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    Минтранс разрешил пассажирам лежать на лавочках и полу в московских аэропортах

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    Минтранс разрешил пассажирам лежать на лавочках и полу в московских аэропортах

    Минтранс разрешил пассажирам лежать на лавочках и полу в московских аэропортах

    В подмосковном Минтрансе разъяснили новые правила поведения в столичных аэропортах.

    Как подчеркнули в ведомстве, резонансный запрет лежать на полу, ступеньках и скамейках не касается людей с авиабилетами.

    Также пассажирам можно сидеть на полу, ступеньках и лестничных площадках, передает ТАСС.

    смотретьВ московских аэропортах запретили мыться и скакать верхом
    В московских аэропортах запретили мыться и скакать верхом
    Напомним, о новых правилах поведения в аэропортах стало известно накануне. В частности, было решено запретить слушать музыку без наушников, катать детей на багажных тележках, передвигаться на роликах и верхом на животных.

    Сообщалось, что новые правила распространяются на Домодедово, Шереметьево и Жуковский. А вот решения администрации Внуково пока нет.

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