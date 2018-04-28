Минтранс разрешил пассажирам лежать на лавочках и полу в московских аэропортах

В подмосковном Минтрансе разъяснили новые правила поведения в столичных аэропортах.
Как подчеркнули в ведомстве, резонансный запрет лежать на полу, ступеньках и скамейках не касается людей с авиабилетами.
Также пассажирам можно сидеть на полу, ступеньках и лестничных площадках, передает ТАСС.
Напомним, о новых правилах поведения в аэропортах стало известно накануне. В частности, было решено запретить слушать музыку без наушников, катать детей на багажных тележках, передвигаться на роликах и верхом на животных.
Сообщалось, что новые правила распространяются на Домодедово, Шереметьево и Жуковский. А вот решения администрации Внуково пока нет.
Также пассажирам можно сидеть на полу, ступеньках и лестничных площадках, передает ТАСС.
Напомним, о новых правилах поведения в аэропортах стало известно накануне. В частности, было решено запретить слушать музыку без наушников, катать детей на багажных тележках, передвигаться на роликах и верхом на животных.
Сообщалось, что новые правила распространяются на Домодедово, Шереметьево и Жуковский. А вот решения администрации Внуково пока нет.
Комментарии