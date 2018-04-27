В московских аэропортах запретили мыться и скакать верхом

Навести порядок в московских аэропортах взялась Мособлдума. Там решили запретить лежать на лавочках и полу, а также сидеть на полу и лестнице.

Кроме того, больше нельзя слушать музыку без наушников, катать детей на багажных тележках, передвигаться на роликах и верхом на животных. За все это нарушителям светит предупреждение или штраф в 100 рублей.



Если же провести в аэропорту более суток без билета, а также мыться, стирать и переодеваться в туалетах, то это уже грозит штрафом до 5 тысяч.



В Мособлдуме пояснили, что меры направлены на бездомных и они особенно актуальны перед чемпионатом мира по футболу. А также добавили, что о новых правилах попросили сами аэропорты. Распространяются они на Домодедово, Шереметьево и Жуковский. А вот решения администрации Внуково пока нет.