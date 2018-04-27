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    В московских аэропортах запретили мыться и скакать верхом. аэропорты, деловые новости, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ московских аэропортах запретили мыться и скакать верхом

    В московских аэропортах запретили мыться и скакать верхом

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    В московских аэропортах запретили мыться и скакать верхом

    В московских аэропортах запретили мыться и скакать верхом

      Навести порядок в московских аэропортах взялась Мособлдума. Там решили запретить лежать на лавочках и полу, а также сидеть на полу и лестнице.

      Кроме того, больше нельзя слушать музыку без наушников, катать детей на багажных тележках, передвигаться на роликах и верхом на животных. За все это нарушителям светит предупреждение или штраф в 100 рублей.

      Если же провести в аэропорту более суток без билета, а также мыться, стирать и переодеваться в туалетах, то это уже грозит штрафом до 5 тысяч.

      В Мособлдуме пояснили, что меры направлены на бездомных и они особенно актуальны перед чемпионатом мира по футболу. А также добавили, что о новых правилах попросили сами аэропорты. Распространяются они на Домодедово, Шереметьево и Жуковский. А вот решения администрации Внуково пока нет.

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