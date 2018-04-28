Британцы требуют пересмотра законов после смерти двухлетнего Элфи

Сегодня трагически завершилась история, за которой последние дни следили многие европейские телеканалы. В больнице Ливерпуля скончался тяжелобольной ребенок Алфи Эванс, которого, по решению суда, отключили от систем жизнеобеспечения.
Это уже второй мальчик в Великобритании, судьбу которого решает суд, а не родители. Государство считает, что безнадежно больному ребенку в коме помочь нельзя. А значит и нельзя больше продлевать его страдания. Родители даже не могли забрать Элфи домой или вывезти на лечение в другую страну. Британское общество разделилось в связи с этой трагедией. Многие требуют пересмотра законодательства. Из Великобритании передает корреспондент НТВ Лиза Герсон.
Сегодня прекратилась борьба за Элфи Эванса. Мальчик умер за несколько дней до своего второго дня рождения в ливерпульском госпитале Алдер Хэй. Там, где его перестали лечить.
«Мой гладиатор опустил свой щит и расправил крылья в 2:30 ночи. Мое сердце разбито. Я люблю тебя, малыш», — написал сегодня отец Алфи, 21-летний Томас Эванс. Он тоже опустил сегодня щит. У родителей была надежда, но не было права действовать, руководствуясь ей.
«Он смотрит мне в глаза и просит о помощи!» — говорил отец в суде, требуя, чтобы его сына выпустили из больницы Алдер Хэй. В Британии, и это уже второй такой случай, а значит, прецедент установлен, врачи не только перестали поддерживать жизнь пациента, но и запретили это делать другим.
Точный диагноз Элфи британские врачи не поставили. Мальчик на протяжении полутора лет находился в реанимации в полувегетативном состоянии. В понедельник английские медики, вопреки просьбам родителей и целой демонстрации в поддержку Элфи у ворот больницы, отключили его от аппарата вентиляции легких.
Английские врачи ошиблись: без поддержки мальчик прожил в больнице пять дней вместо пяти минут. Возможно, они ошиблись и в решении бросить лечение. Но этого уже не узнать. Элфи готовы были принять и лечить дальше в Италии. И дело было не в деньгах: британской клинике не надо было ни за что платить. Польские врачи готовы были отправить за мальчиком самолет, папа римский лично принял отца Элфи и благословил на борьбу за сына. От британцев требовалось только сказать, цитируя Джона Леннона: Let it be — пускай попробуют, отпустить, не держать. Родители обратились напрямую к символу власти в Британии — английской королеве, у которой на этой неделе родился очередной правнук. Но, видимо, королева была занята.
Четыре года назад другая британская семья выкрала из английской больницы мальчика с опухолью мозга, которого так же, как Элфи, отказывались отдавать. Ребенок прошел в Праге курс лечения. Родителей, правда, по требованию британцев ненадолго посадили в тюрьму, но сын их по сей день жив.
Однако родители Элфи не могли просто выкрасть мальчика — ему нужна была система жизнеобеспечения. Поэтому они действовали в рамках закона: дважды обращались в Верховный суд за разрешением забрать мальчика из больницы. Дважды суд родителям отказывал, руководствуясь интересами мальчика.
И вот интересы мальчика «соблюдены», только его больше нет. Возможно, болезнь была действительно неизлечима, и транспортировка с дальнейшим лечением были бы для него только мукой. Но, может быть, шанс был. Этого мы никогда не узнаем. Английские врачи не стали подвергать сомнению свой профессионализм.
Сегодня прекратилась борьба за Элфи Эванса. Мальчик умер за несколько дней до своего второго дня рождения в ливерпульском госпитале Алдер Хэй. Там, где его перестали лечить.
«Мой гладиатор опустил свой щит и расправил крылья в 2:30 ночи. Мое сердце разбито. Я люблю тебя, малыш», — написал сегодня отец Алфи, 21-летний Томас Эванс. Он тоже опустил сегодня щит. У родителей была надежда, но не было права действовать, руководствуясь ей.
«Он смотрит мне в глаза и просит о помощи!» — говорил отец в суде, требуя, чтобы его сына выпустили из больницы Алдер Хэй. В Британии, и это уже второй такой случай, а значит, прецедент установлен, врачи не только перестали поддерживать жизнь пациента, но и запретили это делать другим.
Точный диагноз Элфи британские врачи не поставили. Мальчик на протяжении полутора лет находился в реанимации в полувегетативном состоянии. В понедельник английские медики, вопреки просьбам родителей и целой демонстрации в поддержку Элфи у ворот больницы, отключили его от аппарата вентиляции легких.
Английские врачи ошиблись: без поддержки мальчик прожил в больнице пять дней вместо пяти минут. Возможно, они ошиблись и в решении бросить лечение. Но этого уже не узнать. Элфи готовы были принять и лечить дальше в Италии. И дело было не в деньгах: британской клинике не надо было ни за что платить. Польские врачи готовы были отправить за мальчиком самолет, папа римский лично принял отца Элфи и благословил на борьбу за сына. От британцев требовалось только сказать, цитируя Джона Леннона: Let it be — пускай попробуют, отпустить, не держать. Родители обратились напрямую к символу власти в Британии — английской королеве, у которой на этой неделе родился очередной правнук. Но, видимо, королева была занята.
Четыре года назад другая британская семья выкрала из английской больницы мальчика с опухолью мозга, которого так же, как Элфи, отказывались отдавать. Ребенок прошел в Праге курс лечения. Родителей, правда, по требованию британцев ненадолго посадили в тюрьму, но сын их по сей день жив.
Однако родители Элфи не могли просто выкрасть мальчика — ему нужна была система жизнеобеспечения. Поэтому они действовали в рамках закона: дважды обращались в Верховный суд за разрешением забрать мальчика из больницы. Дважды суд родителям отказывал, руководствуясь интересами мальчика.
И вот интересы мальчика «соблюдены», только его больше нет. Возможно, болезнь была действительно неизлечима, и транспортировка с дальнейшим лечением были бы для него только мукой. Но, может быть, шанс был. Этого мы никогда не узнаем. Английские врачи не стали подвергать сомнению свой профессионализм.
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