Британцы требуют пересмотра законов после смерти двухлетнего Элфи

Это уже второй мальчик в Великобритании, судьбу которого решает суд, а не родители. Государство считает, что безнадежно больному ребенку в коме помочь нельзя. А значит и нельзя больше продлевать его страдания. Родители даже не могли забрать Элфи домой или вывезти на лечение в другую страну. Британское общество разделилось в связи с этой трагедией. Многие требуют пересмотра законодательства. Из Великобритании передаетСегодня прекратилась борьба за Элфи Эванса. Мальчик умер за несколько дней до своего второго дня рождения в ливерпульском госпитале Алдер Хэй. Там, где его перестали лечить.«Мой гладиатор опустил свой щит и расправил крылья в 2:30 ночи. Мое сердце разбито. Я люблю тебя, малыш», — написал сегодня отец Алфи, 21-летний Томас Эванс. Он тоже опустил сегодня щит. У родителей была надежда, но не было права действовать, руководствуясь ей.«Он смотрит мне в глаза и просит о помощи!» — говорил отец в суде, требуя, чтобы его сына выпустили из больницы Алдер Хэй. В Британии, и это уже второй такой случай, а значит, прецедент установлен, врачи не только перестали поддерживать жизнь пациента, но и запретили это делать другим.Точный диагноз Элфи британские врачи не поставили. Мальчик на протяжении полутора лет находился в реанимации в полувегетативном состоянии. В понедельник английские медики, вопреки просьбам родителей и целой демонстрации в поддержку Элфи у ворот больницы, отключили его от аппарата вентиляции легких.Английские врачи ошиблись: без поддержки мальчик прожил в больнице пять дней вместо пяти минут. Возможно, они ошиблись и в решении бросить лечение. Но этого уже не узнать. Элфи готовы были принять и лечить дальше в Италии. И дело было не в деньгах: британской клинике не надо было ни за что платить. Польские врачи готовы были отправить за мальчиком самолет, папа римский лично принял отца Элфи и благословил на борьбу за сына. От британцев требовалось только сказать, цитируя Джона Леннона: Let it be — пускай попробуют, отпустить, не держать. Родители обратились напрямую к символу власти в Британии — английской королеве, у которой на этой неделе родился очередной правнук . Но, видимо, королева была занята.Четыре года назад другая британская семья выкрала из английской больницы мальчика с опухолью мозга, которого так же, как Элфи, отказывались отдавать. Ребенок прошел в Праге курс лечения. Родителей, правда, по требованию британцев ненадолго посадили в тюрьму, но сын их по сей день жив.Однако родители Элфи не могли просто выкрасть мальчика — ему нужна была система жизнеобеспечения. Поэтому они действовали в рамках закона: дважды обращались в Верховный суд за разрешением забрать мальчика из больницы. Дважды суд родителям отказывал, руководствуясь интересами мальчика.И вот интересы мальчика «соблюдены», только его больше нет. Возможно, болезнь была действительно неизлечима, и транспортировка с дальнейшим лечением были бы для него только мукой. Но, может быть, шанс был. Этого мы никогда не узнаем. Английские врачи не стали подвергать сомнению свой профессионализм.