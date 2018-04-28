Госдеп ответил на сообщения о встрече Трампа и Ким Чен Ына в России

В Госдепе прокомментировали сообщения южнокорейских СМИ о том, что встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына может состояться в России.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что не могут подтвердить сообщения прессы, предает ТАСС.
Так в Госдепе ответили на сообщения южнокорейских СМИ о том, что среди потенциальных мест проведения встречи рассматриваются Владивосток и Хабаровск. Также отмечалось, что американо-северокорейский саммит может пройти в Сингапуре или Монголии.
Напомним, накануне, 27 апреля, в пограничной деревни Пханмунджон состоялись исторические переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина. Они подписали декларацию о мире, а также договорились добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Дональд Трамп же заявил, что теперь у него «хорошие рабочие отношения» с северокорейским лидером, отметив, что рассматривает «два или три» места для проведения переговоров с Ким Чен Ыном.
Так в Госдепе ответили на сообщения южнокорейских СМИ о том, что среди потенциальных мест проведения встречи рассматриваются Владивосток и Хабаровск. Также отмечалось, что американо-северокорейский саммит может пройти в Сингапуре или Монголии.
Напомним, накануне, 27 апреля, в пограничной деревни Пханмунджон состоялись исторические переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина. Они подписали декларацию о мире, а также договорились добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Дональд Трамп же заявил, что теперь у него «хорошие рабочие отношения» с северокорейским лидером, отметив, что рассматривает «два или три» места для проведения переговоров с Ким Чен Ыном.
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