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    Россия ввела санкции против враждебно настроенных литовских политиков

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    Россия ввела санкции против враждебно настроенных литовских политиков

    Россия ввела санкции против враждебно настроенных литовских политиков

    В МИД РФ ответили на решение Литвы принять аналог американского «закона Магнитского».

    Как заявили в МИД РФ, в связи очередными провокационными действиями принято решение запретить въезд в Россию наиболее враждебно настроенным литовским политикам, депутатам и политологам.

    При этом во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что российский «стоп-лист» остается открытым, и в него в любой момент могут внести новые персоналии в «случае продолжения провокационной линии Вильнюса».

    Напомним, власти Литвы в конце прошлого года приняли закон, аналогичный так называемому закону Магнитского. На территорию страны запретили въезжать 49 гражданам РФ, в том числе Рамзану Кадырову и Александру Бастрыкину.

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