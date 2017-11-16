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    В Литве приняли «закон Магнитского»

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    В Литве приняли «закон Магнитского»

    В Литве приняли «закон Магнитского»

    Сейм Литвы единогласно принял закон, аналогичный так называемому закону Магнитского.

    За документ, запрещающий въезд в страну иностранцам, которых подозревают в коррупции, отмывании денег или нарушении прав человека, проголосовал 91 парламентарий.

    Ожидается, что закон начнет работать с января следующего года. Решение о запрете на въезд в Литву по предложению главы МИД будет принимать министр внутренних дел, передает Delfi.

    Между тем посол РФ в Литве Александр Удальцов уже отметил, Россия ответит на «еще один недружественный шаг Литвы». По словам дипломата, въезд в Россию будет запрещен нескольким нежелательным лицам, сообщает «Интерфакс».

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    Отметим, что Литва стала уже четвертой страной, в которой был принят «закон Магницкого». Подобные правовые акты уже действуют в США, Канаде и Эстонии.

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