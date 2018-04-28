Администрация «ВКонтакте» назвала причину сбоя

ВКонтакте может быть недоступна у части пользователей. Проблема предположительно связана с сетевой недоступностью у провайдера «Ростелеком-Краснодар». Мы изучаем ситуацию и связались со специалистами провайдера. На нашей стороне технических неполадок нет.