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    Администрация «ВКонтакте» назвала причину сбоя

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    Администрация «ВКонтакте» назвала причину сбоя

    Администрация «ВКонтакте» назвала причину сбоя

    Администрация «ВКонтакте» заявила, что некоторые пользователи могут столкнуться с проблемами с доступом к соцсети.

    Как подчеркнули в руководстве соцсети, сбой связан с проблемами у провайдера.



    Отметим, что ранее сегодня на неполадки в работе соцсети пожаловались пользователи из нескольких регионов России.

    А на днях Роскомнадзор в рамках блокировки мессенджера Telegram внес IP-адреса социальных сетей «ВКонтакте», Twitter, Facebook и «Одноклассники» в реестр запрещенных сайтов. Позднее в ведомстве заявили, что блокировка была временной, и обвинили зарубежные компании, которые продолжают оказывать содействие мессенджеру.

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