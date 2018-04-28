Администрация «ВКонтакте» назвала причину сбоя

Администрация «ВКонтакте» заявила, что некоторые пользователи могут столкнуться с проблемами с доступом к соцсети.
Как подчеркнули в руководстве соцсети, сбой связан с проблемами у провайдера.
Отметим, что ранее сегодня на неполадки в работе соцсети пожаловались пользователи из нескольких регионов России.
А на днях Роскомнадзор в рамках блокировки мессенджера Telegram внес IP-адреса социальных сетей «ВКонтакте», Twitter, Facebook и «Одноклассники» в реестр запрещенных сайтов. Позднее в ведомстве заявили, что блокировка была временной, и обвинили зарубежные компании, которые продолжают оказывать содействие мессенджеру.
ВКонтакте может быть недоступна у части пользователей. Проблема предположительно связана с сетевой недоступностью у провайдера «Ростелеком-Краснодар». Мы изучаем ситуацию и связались со специалистами провайдера. На нашей стороне технических неполадок нет.— ВКонтакте (@vkontakte) 28 апреля 2018 г.
Отметим, что ранее сегодня на неполадки в работе соцсети пожаловались пользователи из нескольких регионов России.
А на днях Роскомнадзор в рамках блокировки мессенджера Telegram внес IP-адреса социальных сетей «ВКонтакте», Twitter, Facebook и «Одноклассники» в реестр запрещенных сайтов. Позднее в ведомстве заявили, что блокировка была временной, и обвинили зарубежные компании, которые продолжают оказывать содействие мессенджеру.
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