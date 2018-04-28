Пользователи в РФ сообщают о сбоях в работе «ВКонтакте»

Большинство российских пользователей «ВКонтакте» сегодня жалуются на проблемы при входе в аккаунт, а также при отправке сообщений.
Проблемы в работе соцсети наблюдаются по всей России, больше всего о них сообщают жители Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Новосибирска, Челябинска, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга и Новороссийска. Такие данные приводит сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.
Ранее сегодня социальная сеть «ВКонтакте» сообщила, что запустила голосовые и видеозвонки с шифрованием.
На днях Роскомнадзор в рамках блокировки мессенджера Telegram внес IP-адреса социальных сетей «ВКонтакте», Twitter, Facebook и «Одноклассники» в реестр запрещенных сайтов. Позднее в ведомстве объяснили ситуацию технологическими особенностями работы системы и обвинили зарубежные компании в том, что они продолжают оказывать содействие мессенджеру.
Также с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировку IР-адресов подсетей Amazon и Google, которые Telegram использует для работы мессенджера. Затем стала появляться информация о сбоях в работе сторонних ресурсов, которые использовали их хостинги.
Между тем в Кремле отметили, что блокировка Telegram не должна мешать работе других сервисов. А в интернет-компаниях обвинили Роскомнадзор в непонимании принципов работы Сети, а также предупредили ведомство об опасных последствиях блокировок.
Ранее сегодня социальная сеть «ВКонтакте» сообщила, что запустила голосовые и видеозвонки с шифрованием.
На днях Роскомнадзор в рамках блокировки мессенджера Telegram внес IP-адреса социальных сетей «ВКонтакте», Twitter, Facebook и «Одноклассники» в реестр запрещенных сайтов. Позднее в ведомстве объяснили ситуацию технологическими особенностями работы системы и обвинили зарубежные компании в том, что они продолжают оказывать содействие мессенджеру.
Также с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировку IР-адресов подсетей Amazon и Google, которые Telegram использует для работы мессенджера. Затем стала появляться информация о сбоях в работе сторонних ресурсов, которые использовали их хостинги.
Между тем в Кремле отметили, что блокировка Telegram не должна мешать работе других сервисов. А в интернет-компаниях обвинили Роскомнадзор в непонимании принципов работы Сети, а также предупредили ведомство об опасных последствиях блокировок.
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