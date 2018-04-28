Тегеран назвал непомерными и неприемлемыми требования Трампа по ядерной сделке

Глава МИД Ирана обвинил США в нежелании выполнять условия ядерной сделки.
Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что Вашингтон сегодня не только нарушает свои обязательства, но и выдвигает требования, которые Иран не может принять.
Мохаммад Джавад Зариф, министр иностранных дел Ирана: «Господин Трамп не выполнял и нарушал обязательства Соединенных Штатов. И сегодня, кроме того, что он не хочет вернуться к своим обязательствам, он выдвигает непомерные требования, которые, конечно, неприемлемы для народа Ирана».
Также после переговоров с российским и турецким коллегами в Москве глава МИД Ирана заявил, что действия его страны в регионе «не имеют никакого отношения» к соглашению по ядерной программе, передает «Интерфакс». Напротив, именно политика США в регионе приводит к разрушениям и распространению экстремизма.
Отметим, что ранее Дональд Трамп не раз критиковал соглашение по урегулированию многолетней проблемы иранского атома, которое было заключено в 2015 году при участии России, Великобритании, Китая, США, Франции и Германии. Президент США называл договоренность «пагубной» для Соединенных Штатов и грозил выйти из соглашения, отмечая, что оно нуждается в серьезной доработке.
Мохаммад Джавад Зариф, министр иностранных дел Ирана: «Господин Трамп не выполнял и нарушал обязательства Соединенных Штатов. И сегодня, кроме того, что он не хочет вернуться к своим обязательствам, он выдвигает непомерные требования, которые, конечно, неприемлемы для народа Ирана».
Также после переговоров с российским и турецким коллегами в Москве глава МИД Ирана заявил, что действия его страны в регионе «не имеют никакого отношения» к соглашению по ядерной программе, передает «Интерфакс». Напротив, именно политика США в регионе приводит к разрушениям и распространению экстремизма.
Отметим, что ранее Дональд Трамп не раз критиковал соглашение по урегулированию многолетней проблемы иранского атома, которое было заключено в 2015 году при участии России, Великобритании, Китая, США, Франции и Германии. Президент США называл договоренность «пагубной» для Соединенных Штатов и грозил выйти из соглашения, отмечая, что оно нуждается в серьезной доработке.
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