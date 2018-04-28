«ВКонтакте» запустила голосовые и видеозвонки с шифрованием, как в Telegram

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила защищенные голосовые и видеозвонки в мобильных приложениях для iOS и Android.
Об этом сообщается в пресс-релизе компании. Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно нажать на кнопку вызова в профиле или диалоге с собеседником. История звонков интегрирована в мессенджер «ВКонтакте», поэтому доступна прямо в диалоговом окне.
Безопасность вызовов обеспечивает сквозное шифрование (end-to-end encryption). Оно осуществляется на устройстве пользователя, поэтому никто, включая саму соцсеть, не может получить доступ к разговору. При этом в пресс-релизе подчеркивается, что передача ключей и получение доступа к информации за пределами устройства невозможны технически.
Также отмечается, что каждый пользователь сам вправе выбрать, кто будет ему звонить. Чтобы защититься от звонков незнакомых людей, достаточно просто поменять настройки приватности.
Накануне управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов анонсировал новые сервисы с end-to-end шифрованием. На своей странице в соцсети он объяснил, как они работают, а также обвинил Роскомнадзор в непонимании этих принципов и в создании препятствий для технологического бизнеса в России.
Он также рассказал, что из-за действий Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram был заблокирован один из IP-адресов «ВКонтакте». В результате часть пользователей не смогла войти в свои аккануты. Кроме того, стал недоступен сервис ReCaptcha, который используется для борьбы со спамом.
Напомним, блокировки IP-адресов различных компаний происходят на фоне работы Роскомнадзора по ограничению доступа к мессенджеру Telegram на территории России. Ведомство ведет эту работу с 16 апреля на основании решения Таганского суда Москвы. 13 апреля суд вынес решение о блокировке Telegram в РФ за неисполнение требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей.
Безопасность вызовов обеспечивает сквозное шифрование (end-to-end encryption). Оно осуществляется на устройстве пользователя, поэтому никто, включая саму соцсеть, не может получить доступ к разговору. При этом в пресс-релизе подчеркивается, что передача ключей и получение доступа к информации за пределами устройства невозможны технически.
Также отмечается, что каждый пользователь сам вправе выбрать, кто будет ему звонить. Чтобы защититься от звонков незнакомых людей, достаточно просто поменять настройки приватности.
Накануне управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов анонсировал новые сервисы с end-to-end шифрованием. На своей странице в соцсети он объяснил, как они работают, а также обвинил Роскомнадзор в непонимании этих принципов и в создании препятствий для технологического бизнеса в России.
Он также рассказал, что из-за действий Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram был заблокирован один из IP-адресов «ВКонтакте». В результате часть пользователей не смогла войти в свои аккануты. Кроме того, стал недоступен сервис ReCaptcha, который используется для борьбы со спамом.
Напомним, блокировки IP-адресов различных компаний происходят на фоне работы Роскомнадзора по ограничению доступа к мессенджеру Telegram на территории России. Ведомство ведет эту работу с 16 апреля на основании решения Таганского суда Москвы. 13 апреля суд вынес решение о блокировке Telegram в РФ за неисполнение требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей.
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