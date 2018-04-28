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    Синоптики: на майские праздники в Москву придет экстремальная жара

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Филиппов
    Синоптики: на майские праздники в Москву придет экстремальная жара

    Синоптики: на майские праздники в Москву придет экстремальная жара

    Синоптики: на майские праздники в Москву придет экстремальная жара
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Филиппов

    • Синоптики пообещали москвичам рекордную жару на майские праздники.

    По данным синоптиков из центра погоды «Фобос», начало мая в центре России будет больше походить на июль. 1–2 мая экстремальная жара доберется до Москвы. Воздух в столице прогреется до 27 градусов, что выше среднесуточной июльской температуры.

    Предыдущий рекорд тепла в эти дни был зафиксирован в 1977 году. Тогда воздух в Москве прогрелся до 28 градусов.

    Ранее сообщалось, что в начале мая москвичей ждет жаркая и «очень комфортная» погода, которая более характерна для конца июня, без гроз и сильного ветра. Температура воздуха в столичном регионе поднимется до 25 градусов тепла. Такая теплая погода в первых числах мая в Москве в среднем наблюдается один раз в 10–12 лет.

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