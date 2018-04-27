Москвичам пообещали июньскую жару на майские праздники

Синоптики пообещали москвичам теплую погоду на майские праздники.
Как рассказали в столичном Метеобюро, уже 29 апреля в Москве потеплеет до плюс 17 градусов. Повышаться температура будет и дальше — пик жары ожидается 2 мая. Днем в среду ожидается до плюс 24 градусов, а по области — до плюс 25.
Синоптики подчеркнули, что 2 мая москвичей ждет жаркая и «очень комфортная» погода, которая более характерна для конца июня, без гроз и сильного ветра.
Однако без кратковременных дождей в выходные все же не обойдется. Перепадов атмосферного давления не прогнозируется, передает РИА Новости.
Синоптики подчеркнули, что 2 мая москвичей ждет жаркая и «очень комфортная» погода, которая более характерна для конца июня, без гроз и сильного ветра.
Однако без кратковременных дождей в выходные все же не обойдется. Перепадов атмосферного давления не прогнозируется, передает РИА Новости.
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