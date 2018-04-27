ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
    •  

    Москвичам пообещали июньскую жару на майские праздники

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф
    Москвичам пообещали июньскую жару на майские праздники

    Москвичам пообещали июньскую жару на майские праздники

    Москвичам пообещали июньскую жару на майские праздники
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф

    • Синоптики пообещали москвичам теплую погоду на майские праздники.

    Как рассказали в столичном Метеобюро, уже 29 апреля в Москве потеплеет до плюс 17 градусов. Повышаться температура будет и дальше — пик жары ожидается 2 мая. Днем в среду ожидается до плюс 24 градусов, а по области — до плюс 25.

    Синоптики подчеркнули, что 2 мая москвичей ждет жаркая и «очень комфортная» погода, которая более характерна для конца июня, без гроз и сильного ветра.

    Однако без кратковременных дождей в выходные все же не обойдется. Перепадов атмосферного давления не прогнозируется, передает РИА Новости.

    Новости по теме

    Весна-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru