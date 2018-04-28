Песков рассказал о недовольстве Европы американскими санкциями против РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ряд официальных лиц и бизнесменов из стран Европы считают недопустимой ситуацию, когда американская санкционная политика против России идет в ущерб интересам европейского бизнеса.
Таким образом Песков ответил на вопрос о том, известно ли Кремлю что-либо об обсуждении вреда антироссийских санкций для европейского бизнеса на встрече Меркель и Трампа в Вашингтоне.
Дмитрий Песков: «Мы также ориентируемся на те заявления, которые были сделаны по итогам встречи, которые мы видели, пока большей информацией мы не располагаем. Но вместе с тем, нам хорошо известно, в том числе из заявлений соответствующих официальных лиц в Германии и ряде других европейских стран и высказываний представителей крупного европейского бизнеса, о недопустимости ситуации, когда американская санкционная политика идет в ущерб интересам европейского бизнеса».
Напомним, накануне канцлер Германии Ангела Меркель провела в Вашингтоне переговоры с президентом США. Разногласий у Меркель и Трампа немало. Немецкий бизнес явно недоволен новыми санкциями против России и пошлинами, которые Вашингтон ввел на сталь и алюминий. Нет единства и по иранской ядерной программе. Еще одна важная тема — «Северный поток 2»: строительство газопровода, в который вложили деньги немецкие инвесторы, оказалось под угрозой. На данный момент известно, что склонить Трампа на свою сторону по основным вопросам Меркель не удалось.
Дмитрий Песков: «Мы также ориентируемся на те заявления, которые были сделаны по итогам встречи, которые мы видели, пока большей информацией мы не располагаем. Но вместе с тем, нам хорошо известно, в том числе из заявлений соответствующих официальных лиц в Германии и ряде других европейских стран и высказываний представителей крупного европейского бизнеса, о недопустимости ситуации, когда американская санкционная политика идет в ущерб интересам европейского бизнеса».
Напомним, накануне канцлер Германии Ангела Меркель провела в Вашингтоне переговоры с президентом США. Разногласий у Меркель и Трампа немало. Немецкий бизнес явно недоволен новыми санкциями против России и пошлинами, которые Вашингтон ввел на сталь и алюминий. Нет единства и по иранской ядерной программе. Еще одна важная тема — «Северный поток 2»: строительство газопровода, в который вложили деньги немецкие инвесторы, оказалось под угрозой. На данный момент известно, что склонить Трампа на свою сторону по основным вопросам Меркель не удалось.
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