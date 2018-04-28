«Не дождутся»: в Крыму высмеяли желание Киева забрать Крымский мост

В Крыму и Госдуме прокомментировали заявление депутаты Рады, потребовавшего передать Крымский мост в качестве «контрибуции».
Крымский депутат Юрий Гемпель сравнил требование украинского депутата Рефата Чубарова с предложением о передаче Кремля, подчеркнув, что сегодня Киев делает «много глупостей».
Юрий Гемпель, заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям: «Это все равно, что потребовать передать им Кремль, — абсолютно невозможно. К сожалению, на сегодняшний день наши соседи во главе с Чубаровым делают достаточно много глупостей. Они хотят остаться подольше у власти, но подобные смехотворные заявления дискредитируют их как политиков».
В свою очередь депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик предложил украинским политикам собственноручно изготовить сертификат о получении Крымского моста, передает RT.
Дмитрий Белик, депутат Госдумы: «В принципе, украинские политики могут в том же Photoshop себе изготовить сертификат, в котором напишут, что получили Крымский мост в качестве контрибуции, компенсаций и чего угодно подобного. Со стороны России подобных действий они не дождутся».
Напомним, ранее лидер запрещенного в РФ «Меджлиса крымско-татарского народа» и депутат Рады Рефат Чубаров, который известен своими антироссийскими высказываниями, предложил создать «специальный международный консорциум» для использования Крымского моста. Он, заявил депутат, станет «частью большой контрибуции».
Юрий Гемпель, заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям: «Это все равно, что потребовать передать им Кремль, — абсолютно невозможно. К сожалению, на сегодняшний день наши соседи во главе с Чубаровым делают достаточно много глупостей. Они хотят остаться подольше у власти, но подобные смехотворные заявления дискредитируют их как политиков».
В свою очередь депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик предложил украинским политикам собственноручно изготовить сертификат о получении Крымского моста, передает RT.
Дмитрий Белик, депутат Госдумы: «В принципе, украинские политики могут в том же Photoshop себе изготовить сертификат, в котором напишут, что получили Крымский мост в качестве контрибуции, компенсаций и чего угодно подобного. Со стороны России подобных действий они не дождутся».
Напомним, ранее лидер запрещенного в РФ «Меджлиса крымско-татарского народа» и депутат Рады Рефат Чубаров, который известен своими антироссийскими высказываниями, предложил создать «специальный международный консорциум» для использования Крымского моста. Он, заявил депутат, станет «частью большой контрибуции».
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