Украинский депутат предложил забрать у России Крымский мост в качестве «контрибуции»

Депутат Верховной рады Рефат Чубаров предложил создать «специальный международный консорциум» для использования Крымского моста.
Чубаров полагает, Россия должна будет передать Крымский мост «консорциуму» в виде компенсации «за нанесенный Украине ущерб». Об этом он заявил в беседе с журналистами издания «Обозреватель».
Рефат Чубаров, депутат Рады: «Мост — это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине».
Кроме того, парламентарий предложил отслеживать всех посещающих Крым людей и публично высказывать каждому из них «предупреждение о совершении незаконных действий». Депутат также напомнил о предложении ввести санкции против тех, кто ездит Крым, и заявил, что этот вопрос уже обсуждается с «некоторыми правоохранительными структурами».
Рефат Чубаров, лидер запрещенного в РФ «Меджлиса крымско-татарского народа», был одним из организаторов энергетической и продовольственной блокады. Чубаров известен своей антироссийской позицией, он не раз выдвигал различные «инициативы», касающиеся Крымского моста и полуострова в целом. В частности, предлагал выселить россиян с полуострова и организовать блокаду моста. Также Чубаров заявлял, что его сторонники ведут активную подрывную деятельность в Крыму, а их действия напрямую координирует Киев.
Крым стал российским регионом в 2014 году по результатам проведенного там референдума. За воссоединение с Россией тогда проголосовало абсолютное большинство местных жителей (96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя). Однако Киев не признает итоги референдума и до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией.
Рефат Чубаров, депутат Рады: «Мост — это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине».
Кроме того, парламентарий предложил отслеживать всех посещающих Крым людей и публично высказывать каждому из них «предупреждение о совершении незаконных действий». Депутат также напомнил о предложении ввести санкции против тех, кто ездит Крым, и заявил, что этот вопрос уже обсуждается с «некоторыми правоохранительными структурами».
Рефат Чубаров, лидер запрещенного в РФ «Меджлиса крымско-татарского народа», был одним из организаторов энергетической и продовольственной блокады. Чубаров известен своей антироссийской позицией, он не раз выдвигал различные «инициативы», касающиеся Крымского моста и полуострова в целом. В частности, предлагал выселить россиян с полуострова и организовать блокаду моста. Также Чубаров заявлял, что его сторонники ведут активную подрывную деятельность в Крыму, а их действия напрямую координирует Киев.
Крым стал российским регионом в 2014 году по результатам проведенного там референдума. За воссоединение с Россией тогда проголосовало абсолютное большинство местных жителей (96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя). Однако Киев не признает итоги референдума и до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией.
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