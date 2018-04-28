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    «Мегафон» объединяет «Евросеть» и «Связной»

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    «Мегафон» объединяет «Евросеть» и «Связной»

    «Мегафон» объединяет «Евросеть» и «Связной»

    Контролирующий акционер «Связного» — группа SLV Олега Малиса — и «Мегафон», владеющий 100% «Евросети», подписали соглашение об объединении розничных сетей.

    Контролирующим акционером объединенной компании становится группа SLV, у «Мегафона» будет 25% плюс одна акция. Стороны рассчитывают закрыть сделку к середине мая, говорится в сообщении «Мегафона».

    Из сообщения «Мегафона»: «Объединение „Связного“ и „Евросети“ приведет к созданию крупнейшей в мире розничной сети в сегменте высоких технологий».

    Объединенная компания будет управлять розничной сетью из более пяти тысяч собственных магазинов. При этом компании продолжат работать под своими брендами — «Связной» и «Евросеть», говорится в сообщении.

    О переговорах по слиянию ритейлеров «Связной» и «Евросеть» компании «Мегафон» и Solvers Малиса объявляли в марте. В апреле ФАС одобрил сделку.

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