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    ФАС одобрила покупку «Связного» «Мегафоном»

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    ФАС одобрила покупку «Связного» «Мегафоном»

    ФАС одобрила покупку «Связного» «Мегафоном»

    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство «Мегафона» о приобретении ритейлера «Связной».

    Заявление было подано кипрской компанией Lefbord Investments Limited, которая полностью принадлежит «Мегафону». Именно через нее мобильный оператор владеет акциями «Евросети».

    Между тем в «Мегафоне» сообщили, что сейчас продолжают согласовывать документы по сделке и ждут одобрения всех ее сторон, передает РИА Новости.

    Напомним, в феврале «Мегафон» и «Вымпелком» закрыли сделку по «Евросети». В результате «Мегафон» приобрел 50% акций «Евросети», включая все ее активы и обязательства, и довел свою долю владения до 100%. При этом в «Мегафоне» говорили, что планируют договориться об объединении своей части в ритейлере с другим игроком рынка.

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