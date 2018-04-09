ФАС одобрила покупку «Связного» «Мегафоном»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство «Мегафона» о приобретении ритейлера «Связной».
Заявление было подано кипрской компанией Lefbord Investments Limited, которая полностью принадлежит «Мегафону». Именно через нее мобильный оператор владеет акциями «Евросети».
Между тем в «Мегафоне» сообщили, что сейчас продолжают согласовывать документы по сделке и ждут одобрения всех ее сторон, передает РИА Новости.
Напомним, в феврале «Мегафон» и «Вымпелком» закрыли сделку по «Евросети». В результате «Мегафон» приобрел 50% акций «Евросети», включая все ее активы и обязательства, и довел свою долю владения до 100%. При этом в «Мегафоне» говорили, что планируют договориться об объединении своей части в ритейлере с другим игроком рынка.
Между тем в «Мегафоне» сообщили, что сейчас продолжают согласовывать документы по сделке и ждут одобрения всех ее сторон, передает РИА Новости.
Напомним, в феврале «Мегафон» и «Вымпелком» закрыли сделку по «Евросети». В результате «Мегафон» приобрел 50% акций «Евросети», включая все ее активы и обязательства, и довел свою долю владения до 100%. При этом в «Мегафоне» говорили, что планируют договориться об объединении своей части в ритейлере с другим игроком рынка.
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