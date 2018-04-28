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    В столице Польши открыли российский Дом футбольного болельщика. Польша, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ столице Польши открыли российский Дом футбольного болельщика

    В столице Польши открыли российский Дом футбольного болельщика

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    В столице Польши открыли российский Дом футбольного болельщика

    В столице Польши открыли российский Дом футбольного болельщика

      В Варшаве к чемпионату мира по футболу в Центре науки и культуры открылся российский Дом болельщика.

      В новом Доме футбольного болельщика в Варшаве можно получить справочную литературу, брошюры о городах, где будет играть польская команда, посетить фотозону и сфотографироваться с символом ЧМ-2018 — Забивакой.

      В церемонии открытия Дома болельщика принял участие лидер польских футбольных фанатов Анджей Бобовский. Он посетил 10 чемпионатов мира и за 40 лет не пропустил ни одного матча своей сборной на футбольных первенствах.

      Бобовски Анджей, футбольный фанат: «Я был на всех чемпионатах мира в течение последних 40 лет, начиная с Аргентины. Сейчас для меня предстоит одиннадцатый — в России. Россия также будет выступать на чемпионате мира в одиннадцатый раз, так что это такой маленький юбилей для меня и для России».

      До начала чемпионата мира по футболу осталось 46 дней.

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