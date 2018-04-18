Стартовал финальный этап продаж билетов на матчи ЧМ-2018

На сайте Международной федерации футбола стартовал заключительный этап продажи билетов на чемпионат мира — 2018.
С сегодняшнего дня и до завершения турнира билеты будут продаваться в режиме реального времени в порядке живой очереди. Как сообщили в пресс-службе FIFA, купить можно будет билеты на все матчи всех категорий, в том числе четвертой, которая зарезервирована для резидентов РФ. В ближайшие две недели билеты можно будет купить только в Интернете.
Всего для продажи будет доступно 2,7 миллиона билетов. В течение двух первых этапов было распределено порядка 2,2 миллиона билетов.
Сегодня же во всех 11 городах, где пройдут матчи, открылись билетные центры. Полмесяца они будут работать в так называемом сервисном режиме. Там можно будет распечатать уже купленный билет и решить технические вопросы. Уже с 1 мая болельщики в этих центрах смогут приобрести билеты напрямую.
Всего для продажи будет доступно 2,7 миллиона билетов. В течение двух первых этапов было распределено порядка 2,2 миллиона билетов.
18 апреля в 12.00 (мск) стартует финальный этап продажи билетов на #ЧМ2018!👏🏆🇷🇺— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) April 17, 2018
Не упусти шанс побывать на главном футбольном празднике четырехлетия!🙌⚽️🎉
Вся информация — https://t.co/EPnk38m5p0 pic.twitter.com/7yAK2pf8yD
Сегодня же во всех 11 городах, где пройдут матчи, открылись билетные центры. Полмесяца они будут работать в так называемом сервисном режиме. Там можно будет распечатать уже купленный билет и решить технические вопросы. Уже с 1 мая болельщики в этих центрах смогут приобрести билеты напрямую.
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