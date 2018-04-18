Стартовал финальный этап продаж билетов на матчи ЧМ-2018

18 апреля в 12.00 (мск) стартует финальный этап продажи билетов на #ЧМ2018!👏🏆🇷🇺



Не упусти шанс побывать на главном футбольном празднике четырехлетия!🙌⚽️🎉



Вся информация — https://t.co/EPnk38m5p0 pic.twitter.com/7yAK2pf8yD