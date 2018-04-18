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    Стартовал финальный этап продаж билетов на матчи ЧМ-2018

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    Стартовал финальный этап продаж билетов на матчи ЧМ-2018

    Стартовал финальный этап продаж билетов на матчи <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    На сайте Международной федерации футбола стартовал заключительный этап продажи билетов на чемпионат мира — 2018.

    С сегодняшнего дня и до завершения турнира билеты будут продаваться в режиме реального времени в порядке живой очереди. Как сообщили в пресс-службе FIFA, купить можно будет билеты на все матчи всех категорий, в том числе четвертой, которая зарезервирована для резидентов РФ. В ближайшие две недели билеты можно будет купить только в Интернете.

    Всего для продажи будет доступно 2,7 миллиона билетов. В течение двух первых этапов было распределено порядка 2,2 миллиона билетов.


    смотретьФИФА готовится к финальному этапу продажи билетов на ЧМ-2018
    ФИФА готовится к финальному этапу продажи билетов на ЧМ-2018
    Сегодня же во всех 11 городах, где пройдут матчи, открылись билетные центры. Полмесяца они будут работать в так называемом сервисном режиме. Там можно будет распечатать уже купленный билет и решить технические вопросы. Уже с 1 мая болельщики в этих центрах смогут приобрести билеты напрямую.

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