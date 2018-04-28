Астрономы прогнозируют мощную магнитную бурю

Мощная магнитная буря накроет Землю 17 мая.
Как передает РИА Новости со ссылкой на информацию лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН, магнитная буря второго уровня (G2) по пятибалльной шкале произойдёт 17 мая. Астрономы также предупреждают о возмущениях магнитосферы Земли 7, 8 и 18 мая.
Предыдущая магнитная буря, происходившая 20 апреля, стала самой крупной с начала года.
Ученые напоминают, что магнитные бури, классифицированные как событие уровня G2 по пятибалльной шкале, могут оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами. Полярные сияния в таких условиях могут наблюдаться на высоких широтах от 60 градусов.
Предыдущая магнитная буря, происходившая 20 апреля, стала самой крупной с начала года.
Ученые напоминают, что магнитные бури, классифицированные как событие уровня G2 по пятибалльной шкале, могут оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами. Полярные сияния в таких условиях могут наблюдаться на высоких широтах от 60 градусов.
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