Жители нескольких регионов России увидели полярное сияние

Жители нескольких российских регионов стали свидетелями красивейшего природного явления.
Полярное сияние можно было наблюдать вечером 7 ноября в Мурманской, Ленинградской, Псковской областях, Карелии и других регионах Северо-Западного федерального округа.
Интернет-пользователи активно делятся фотографиями природного явления в соцсетях. Судя по снимкам, основным цветом свечения стал зеленый.
Ранее метеорологи и астрономы предупреждали о мощной магнитной буре, которая началась во вторник вечером.
Интернет-пользователи активно делятся фотографиями природного явления в соцсетях. Судя по снимкам, основным цветом свечения стал зеленый.
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Ранее метеорологи и астрономы предупреждали о мощной магнитной буре, которая началась во вторник вечером.
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