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    Жители нескольких регионов России увидели полярное сияние

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    • Фото: Метеодневник / vk.com
    Жители нескольких регионов России увидели полярное сияние

    Жители нескольких регионов России увидели полярное сияние

    Жители нескольких регионов России увидели полярное сияние
  • Фото: Метеодневник / vk.com

    • Жители нескольких российских регионов стали свидетелями красивейшего природного явления.

    Полярное сияние можно было наблюдать вечером 7 ноября в Мурманской, Ленинградской, Псковской областях, Карелии и других регионах Северо-Западного федерального округа.

    Интернет-пользователи активно делятся фотографиями природного явления в соцсетях. Судя по снимкам, основным цветом свечения стал зеленый.

    Ух, Красота! Северное сияние в Питере!

    Публикация от Stanislav Liepa (@liepota)
















    Ранее метеорологи и астрономы предупреждали о мощной магнитной буре, которая началась во вторник вечером.

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