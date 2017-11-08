Жители нескольких регионов России увидели полярное сияние

Ух, Красота! Северное сияние в Питере! Публикация от Stanislav Liepa (@liepota) Ноя 7 2017 в 10:35 PST

Северное сияние #сегежа#сияние#2017#осень#ноябрь#холодно#северноесияние Публикация от Oleg Buryak (@i.msvikl) Ноя 7 2017 в 9:06 PST

Полярное сияние можно было наблюдать вечером 7 ноября в Мурманской, Ленинградской, Псковской областях, Карелии и других регионах Северо-Западного федерального округа.Интернет-пользователи активно делятся фотографиями природного явления в соцсетях. Судя по снимкам, основным цветом свечения стал зеленый.Ранее метеорологи и астрономы предупреждали о мощной магнитной буре, которая началась во вторник вечером.