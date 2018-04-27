Путин рассчитывает на эффективный диалог депутатов с новым правительством

Владимир Путин рассчитывает на слаженную работу парламента с новым правительством, которое будет сформировано после инаугурации. Им предстоит выполнять задачи из президентского послания, напомнил глава государства на открытии заседания Совета законодателей.
Владимир Путин встретился с депутатами из регионов в Таврическом дворце Петербурга, где 112 лет назад состоялось первое в истории России заседание Госдумы. Теперь там регулярно собираются на совет представители всех региональных парламентов. Обсуждают свои идеи законов. Путин напомнил им о необходимости при создании законов следовать задачам, поставленном в послании президента Федеральному собранию.
Владимир Путин, президент РФ: «Разумеется, в ходе реализации послания многое зависит и от тесного, конструктивного взаимодействия законодателей с будущим правительством Российской Федерации. Рассчитываю, что такая работа будет эффективной и слаженной, что получат развитие лучшие практики сотрудничества и диалога исполнительной и законодательной ветвей власти».
В мир цифровых технологий очень многие сферы жизни перешли в режим онлайн. Под это нужна новая нормативная база. Региональные депутаты предлагают изменить один из законов и обеспечить доступ к Интернету в населенных пунктах, где население 100 человек. По существующим документам, Интернет проводят в поселке, где жителей более 250. Также волгоградские депутаты предложили упростить систему установки вышек для сотовой связи. По их словам, сейчас требуется пачка документов, как будто возводят многоэтажный дом. Президент предложения региональных депутатов явно записал.
То, о чем здесь говорят, не остается на словах. Именно совет законодателей утверждает предложения из регионов. И они могут стать основой для новых федеральных законов, по которым будет жить вся страна.
Подробнее о заседании Совета законодателей — в репортаже корреспондента НТВ Николая Булкина.
Владимир Путин, президент РФ: «Разумеется, в ходе реализации послания многое зависит и от тесного, конструктивного взаимодействия законодателей с будущим правительством Российской Федерации. Рассчитываю, что такая работа будет эффективной и слаженной, что получат развитие лучшие практики сотрудничества и диалога исполнительной и законодательной ветвей власти».
В мир цифровых технологий очень многие сферы жизни перешли в режим онлайн. Под это нужна новая нормативная база. Региональные депутаты предлагают изменить один из законов и обеспечить доступ к Интернету в населенных пунктах, где население 100 человек. По существующим документам, Интернет проводят в поселке, где жителей более 250. Также волгоградские депутаты предложили упростить систему установки вышек для сотовой связи. По их словам, сейчас требуется пачка документов, как будто возводят многоэтажный дом. Президент предложения региональных депутатов явно записал.
То, о чем здесь говорят, не остается на словах. Именно совет законодателей утверждает предложения из регионов. И они могут стать основой для новых федеральных законов, по которым будет жить вся страна.
Подробнее о заседании Совета законодателей — в репортаже корреспондента НТВ Николая Булкина.
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