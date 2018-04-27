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    Путин рассказал о священном долге и исторической необходимости. Путин, законодательство, правительство РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин рассказал о священном долге и исторической необходимости

    Путин рассказал о священном долге и исторической необходимости

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    Путин рассказал о священном долге и исторической необходимости

    Путин рассказал о священном долге и исторической необходимости

      Президент рассчитывает на эффективное и слаженное взаимодействие парламентариев с новым правительством.

      По словам Владимира Путина, законодателям и членам кабмина предстоит вместе работать над решением задач, обозначенных в послании Федеральному собранию от 1 марта.

      При этом глава государства, выступая на встрече с Советом законодателей РФ, отметил, что решение этих задач является «исторической необходимостью», а обеспечение прорыва практически во всех сферах жизни — это вопрос будущего России.

      Владимир Путин, президент РФ: «В ближайшие годы нам предстоит большая ответственная работа, ее направления были обозначены в послании. Подчеркну еще раз: решение поставленных задач — это историческая необходимость».

      Также президент призвал создать в России единую и стройную правовую систему, которая позволит развивать высокие технологии во всех областях, а также обеспечит расширение «пространства свободы для предпринимательства, научного, творческого поиска».

      Кроме того, в преддверии Дня Победы Путин обратил внимание на то, что внимание к ветеранам должно быть постоянным. По словам президента, забота о ветеранах является нашим общим священным долгом.

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