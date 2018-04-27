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    «Действительно плохо»: экс-командир ВСУ рассказал о состоянии украинской армии

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    «Действительно плохо»: экс-командир ВСУ рассказал о состоянии украинской армии

    «Действительно плохо»: <nobr>экс-командир</nobr> ВСУ рассказал о состоянии украинской армии

    Бывший украинский военный заявил, что не верит словам Петра Порошенко о том, что украинская армия вошла в десятку лучших армий Европы.

    Экс-командир ВСУ Владимир Шилов подчеркнул, что не верит заявлениям властей о возрождении армии страны. По его словам, в войсках «остался советский дурдом, потому что повозвращались старые офицеры».

    Более того, ситуация только ухудшается. Ведь на Украине «угробили добровольческое движение», передает «Обозреватель».

    Владимир Шилов, бывший командир 5-ой роты батальона «Днепр-1»: «Все возвращается в старое русло. Если бы у людей была возможность расторгнуть контракт, то 50% моментально бы расторгло и ушло на гражданку. Все действительно плохо. Не дай Бог, Россия дернется, все будет очень хреново».

    Недавно президент Украины Пётр Порошенко заявил, что армия Украины за прошедшие четыре года стала «одной из самых эффективных в Европе».

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