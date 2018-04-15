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    Порошенко рассказал о возрождении украинской армии

    8 комментариев
    • Фото: Петро Порошенко / facebook.com
    Порошенко рассказал о возрождении украинской армии

    Порошенко рассказал о возрождении украинской армии

    Порошенко рассказал о возрождении украинской армии
  • Фото: Петро Порошенко / facebook.com

    • Армия Украины за прошедшие четыре года стала одной из самых эффективных в Европе, заявил Пётр Порошенко.

    Украинская армия стала одной из самых эффективных в Европе, заявил президент Украины Пётр Порошенко. Так президент прокомментировал участие украинских военных в курсах контрштурмовых действий для групп специального назначения. Заявление опубликовано в Twitter украинского президента.

    Пётр Порошенко, президент Украины: «За последние четыре года нам удалось не только возродить армию, но и сделать ВСУ одной из самых эффективных армий в Европе. Очередное подтверждение этого — участие наших десантников в курсе контрштурмовых действий SWAT в Польше, где наши военные показали лучшие результаты».

    Напомним, в начале апреля Верховная рада проголосовала за переименование ВДВ Украины в Десантно-штурмовые войска. Необходимость переименовать ВДВ авторы законопроекта объяснили ухудшением отношений между Россией и Украиной, что «повлекло негативное отношение личного состава и ветеранов-десантников к названию ВДВ».

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