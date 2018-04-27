«Саратовские авиалинии» обвинили МАК в клевете

Компания «Саратовские авиалинии» обратилась в прокуратуру и следственное управление СК по Саратовской области с заявлением о клевете со стороны Межгосударственного авиационного комитета
из-за обвинений в убийствах после крушения Ан-148 в Подмосковье.
О коллективном заявлении, которое было составлено сотрудниками авиакомпании, стало известно ТАСС.
Представитель «Саратовских авиалиний»: «Коллективное обращение от трех сотрудников компании было подано в прокуратуру и следственный комитет Саратовской области. Сотрудник МАК заявил о том, что компания виновна в убийстве 71 человека».
Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.
Росавиация после крушения Ан-148 провела внеплановую проверку авиакомпании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и направила перевозчику директиву о приостановке полетов на Ан-148. «Саратовские авиалинии» 16 апреля подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, однако ведомство только продлило срок ограничения до 30 мая.
В ведомстве предложили авиакомпании добровольно уйти с рынка из-за «ненадлежащего состояния» и «отсутствии контроля со стороны руководства». Особенно в Росавиации были возмущены фактом того, что в официальных документах авиакомпании до сих пор указаны погибшие в катастрофе члены экипажа и разбившееся воздушное судно Ан-148–100В.
Представитель «Саратовских авиалиний»: «Коллективное обращение от трех сотрудников компании было подано в прокуратуру и следственный комитет Саратовской области. Сотрудник МАК заявил о том, что компания виновна в убийстве 71 человека».
Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.
Росавиация после крушения Ан-148 провела внеплановую проверку авиакомпании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и направила перевозчику директиву о приостановке полетов на Ан-148. «Саратовские авиалинии» 16 апреля подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, однако ведомство только продлило срок ограничения до 30 мая.
В ведомстве предложили авиакомпании добровольно уйти с рынка из-за «ненадлежащего состояния» и «отсутствии контроля со стороны руководства». Особенно в Росавиации были возмущены фактом того, что в официальных документах авиакомпании до сих пор указаны погибшие в катастрофе члены экипажа и разбившееся воздушное судно Ан-148–100В.
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