Опубликовано видео задержания боевиков, готовивших теракты в Москве

ФСБ опубликовала видео задержания террористов, которые с помощью мессенджера Telegram готовили резонансные атаки в Москве.
В столичный регион подозреваемые прибыли из Нового Уренгоя. Как сообщили в ФСБ, члены «спящей» ячейки «Исламского государства» (организация запрещена на территории РФ) планировали устроить серию резонансных терактов в Москве. При этом координация их работы осуществлялась с территории Сирии посредством мессенджера Telegram.
Также выявлена пособническая база террористов. В Новом Уренгое прошла операция, во время которой задержали 20 человек и провели 17 обысков. Изъята экстремистская литература, пропагандистское видео ИГИЛ, а также средства связи, использовавшиеся для общения с зарубежными эмиссарами.
Также выявлена пособническая база террористов. В Новом Уренгое прошла операция, во время которой задержали 20 человек и провели 17 обысков. Изъята экстремистская литература, пропагандистское видео ИГИЛ, а также средства связи, использовавшиеся для общения с зарубежными эмиссарами.
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