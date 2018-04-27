ФСБ поймала террористов, получавших указания через Telegram

Федеральная служба безопасности сообщила, что пресекла деятельность четырех членов «спящей» ячейки «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в РФ), которые планировали целую серию резонансных терактов в московском регионе.
В сообщении спецслужбы подчеркивается, что задержанные террористы получали указания из Сирии через мессенджер Telegram.
Центр общественных связей ФСБ: «При этом координация их деятельности осуществлялась с территории Сирии посредством мессенджера Telegram».
Также силовики выявили пособническую базу террористов, а также их связи из числа радикально настроенных жителей города Новый Уренгой.
Напомним, что 13 апреля суд в Москве вынес решение о блокировке Telegram за то, что руководство компании не исполнило требование ФСБ предоставить ключи для дешифровки сообщений. После этого Роскомнадзор принялся массово блокировать IP-адреса, через которые мессенджер работает на территории России. Это привело к помехам в работе целого ряда интернет-компаний и соцсетей. Telegram тем временем остается доступным для российских пользователей.
Центр общественных связей ФСБ: «При этом координация их деятельности осуществлялась с территории Сирии посредством мессенджера Telegram».
Также силовики выявили пособническую базу террористов, а также их связи из числа радикально настроенных жителей города Новый Уренгой.
Напомним, что 13 апреля суд в Москве вынес решение о блокировке Telegram за то, что руководство компании не исполнило требование ФСБ предоставить ключи для дешифровки сообщений. После этого Роскомнадзор принялся массово блокировать IP-адреса, через которые мессенджер работает на территории России. Это привело к помехам в работе целого ряда интернет-компаний и соцсетей. Telegram тем временем остается доступным для российских пользователей.
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