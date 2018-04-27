Герман Клименко выиграл бутылку коньяка в споре о Роскомнадзоре

Советник президента по вопросам развития Интернета Герман Клименко прокомментировал решение Роскомнадзора заблокировать крупнейшие российские порталы.
Клименко отметил, что в случае с включением IP-адресов в реестр запрещенной информации речь идет о техническом сбое и «развлекательной операции команды Telegram».
Герман Клименко, советник президента РФ: «Насколько я понимаю, ночью у Роскомнадзора был технический сбой, как они сами это признают. И в бан попал список огромного пласта сайтов всех верхов рынка. Скорее всего, это была такая шутка Telegram. Они примерно понимают, как Роскомнадзор ищет их по IP, и они просто подложили вместо Telegram список из сотни крупнейших игроков рынка. На самом деле, это очень некрасивая история».
Также Клименко рассказал, что поспорил с коллегами о том, что «к утру все рассосется», и выиграл бутылку коньяка, передает «360».
Напомним, ночью в реестр запрещенной информации попали IP-адреса различных российских порталов, в том числе соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, Facebook, а также Yahoo, Liveinternet и поисковика «Яндекс». Как объяснили в Роскомнадзоре, который продолжает работу по ограничению доступа к мессенджеру Telegram, блокировка была временной и связанной исключительно с техническими особенностями работы системы.
В Кремле отметили, что блокировка Telegram не должна мешать работе других сервисов. А в компаниях обвинили Роскомнадзор в непонимании принципов работы современного Интернета, а также предупредили ведомство об опасных последствиях блокировок.
Герман Клименко, советник президента РФ: «Насколько я понимаю, ночью у Роскомнадзора был технический сбой, как они сами это признают. И в бан попал список огромного пласта сайтов всех верхов рынка. Скорее всего, это была такая шутка Telegram. Они примерно понимают, как Роскомнадзор ищет их по IP, и они просто подложили вместо Telegram список из сотни крупнейших игроков рынка. На самом деле, это очень некрасивая история».
Также Клименко рассказал, что поспорил с коллегами о том, что «к утру все рассосется», и выиграл бутылку коньяка, передает «360».
Напомним, ночью в реестр запрещенной информации попали IP-адреса различных российских порталов, в том числе соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, Facebook, а также Yahoo, Liveinternet и поисковика «Яндекс». Как объяснили в Роскомнадзоре, который продолжает работу по ограничению доступа к мессенджеру Telegram, блокировка была временной и связанной исключительно с техническими особенностями работы системы.
В Кремле отметили, что блокировка Telegram не должна мешать работе других сервисов. А в компаниях обвинили Роскомнадзор в непонимании принципов работы современного Интернета, а также предупредили ведомство об опасных последствиях блокировок.
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