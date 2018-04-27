На Роскомнадзор подан первый иск в связи с блокировкой Telegram

Российский бизнесмен подал на Роскомнадзор в суд
из-за убытков, понесенных в связи с блокировкой Telegram.
Российский бизнесмен Александр Вихарев подал иск на Роскомнадзор в связи с последствиями блокировки в РФ мессенджера Telegram. Предприниматель утверждает, что из-за блокировок сторонних сервисов его компания потерпела значительные убытки, и требует от надзорного ведомства 5 миллионов рублей, сообщил РИА Новости в пятницу представитель бизнесмена.
Иск Вихарева стал первым иском к Роскомнадзору, связанным с последствиями блокировки Telegram.
Из иска Александра Вихарева: «Компания понесла потери в виде денежных средств в размере 5 миллионов рублей… Просим взыскать (эту сумму) … с Министерства финансов РФ и Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологии и массовых коммуникаций в пользу ООО „Инвестори“».
Компания Вихарева занимается инвестициями в коммерческую недвижимость. Сумма иска определена в основном на базе репутационных рисков, которые несет компания, уточнил представитель бизнесмена. Истец утверждает, что убытки были понесены из-за того, что ряд серверов компании, размещенных на зарубежном домене, оказался заблокирован, и клиенты не смогли работать в системе.
Из иска Александра Вихарева: «Данные ограничения нарушили пропускную способность самой организации, и большое количество инвесторов, использующих платформу истца, не смогли произвести операции в своих личных кабинетах».
Напомним, блокировки IP-адресов различных компаний происходят на фоне работы Роскомнадзора по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Ведомство ведет эту работу с 16 апреля на основании решения Таганского суда Москвы. 13 апреля суд вынес решение о блокировке Telegram в РФ за неисполнение требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей.
Последняя серия блокировок коснулась соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, Facebook, а также Yahoo, Liveinternet и поисковика «Яндекс». В Роскомнадзоре заверили пользователей, что блокировка была временной и связанной исключительно с техническими особенностями работы системы.
Иск Вихарева стал первым иском к Роскомнадзору, связанным с последствиями блокировки Telegram.
Из иска Александра Вихарева: «Компания понесла потери в виде денежных средств в размере 5 миллионов рублей… Просим взыскать (эту сумму) … с Министерства финансов РФ и Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологии и массовых коммуникаций в пользу ООО „Инвестори“».
Компания Вихарева занимается инвестициями в коммерческую недвижимость. Сумма иска определена в основном на базе репутационных рисков, которые несет компания, уточнил представитель бизнесмена. Истец утверждает, что убытки были понесены из-за того, что ряд серверов компании, размещенных на зарубежном домене, оказался заблокирован, и клиенты не смогли работать в системе.
Из иска Александра Вихарева: «Данные ограничения нарушили пропускную способность самой организации, и большое количество инвесторов, использующих платформу истца, не смогли произвести операции в своих личных кабинетах».
Напомним, блокировки IP-адресов различных компаний происходят на фоне работы Роскомнадзора по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Ведомство ведет эту работу с 16 апреля на основании решения Таганского суда Москвы. 13 апреля суд вынес решение о блокировке Telegram в РФ за неисполнение требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей.
Последняя серия блокировок коснулась соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, Facebook, а также Yahoo, Liveinternet и поисковика «Яндекс». В Роскомнадзоре заверили пользователей, что блокировка была временной и связанной исключительно с техническими особенностями работы системы.
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