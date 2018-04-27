Сотовые операторы отключили безлимитный доступ к Telegram

Сотовые операторы «Мегафон», Yota и МТС исключили из своих тарифных планов безлимитный доступ к мессенджеру Telegram.
Как следует из данных «Мегафона», в середине марта Telegram входил в список безлимитных мобильных приложений наравне с WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Snapcnat и «ТамТам». В обновленном тарифном плане вместо него появился мессенджер eMotion. При этом, как сообщают РИА Новости, в пресс-службе компании изменения в тарифном плане комментировать отказались.
В свою очередь представитель Yota рассказал агентству, что мессенджер был исключен из списка безлимитных мобильных приложений в 18 апреля, так как в сложившихся условиях «компания не может гарантировать получения сервиса, оплаченного клиентом».
В МТС пояснили, что в тарифном плане сейчас нет мессенджера Telegram, «потому что из-за частой смены IP-адресов отслеживание трафика данного сервиса невозможно».
Что касается тарифных планов «Билайн» и Tele2, то они и раньше не предусматривали безлимитного доступа к Telegram.
Напомним, 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram в России по решению Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. Из-за этого появились проблемы в работе ряда сторонних ресурсов.
В частности, у пользователей возникли проблемы с доступом к социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, Facebook, а также Yahoo, Liveinternet и к поисковику «Яндекс». В Роскомнадзоре в свою очередь заявили, что попадание этих сетей в реестр запрещенных сайтов было кратковременным и связано с «техническими особенностями» работы системы. Сейчас адреса крупных интернет-компаний убраны из реестра.
В свою очередь представитель Yota рассказал агентству, что мессенджер был исключен из списка безлимитных мобильных приложений в 18 апреля, так как в сложившихся условиях «компания не может гарантировать получения сервиса, оплаченного клиентом».
В МТС пояснили, что в тарифном плане сейчас нет мессенджера Telegram, «потому что из-за частой смены IP-адресов отслеживание трафика данного сервиса невозможно».
Что касается тарифных планов «Билайн» и Tele2, то они и раньше не предусматривали безлимитного доступа к Telegram.
Напомним, 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram в России по решению Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. Из-за этого появились проблемы в работе ряда сторонних ресурсов.
В частности, у пользователей возникли проблемы с доступом к социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, Facebook, а также Yahoo, Liveinternet и к поисковику «Яндекс». В Роскомнадзоре в свою очередь заявили, что попадание этих сетей в реестр запрещенных сайтов было кратковременным и связано с «техническими особенностями» работы системы. Сейчас адреса крупных интернет-компаний убраны из реестра.
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