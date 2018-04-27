Песков: блокировка Telegram не должна мешать работе других сервисов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что блокировка мессенджера Telegram не должна создавать помех работе других сервисов.
Песков напомнил, что, ограничивая доступ к мессенджеру, Роскомнадзор исполняет решение суда, но при этом подчеркнул, что действия ведомства не должны препятствовать работе других сервисов.
Дмитрий Песков: «Мы неоднократно подчеркивали, что Роскомнадзор работает по ограничению доступа к упомянутому мессенджеру во исполнение вердикта суда. Но, безусловно, конечно, эта работа не должна создавать помехи для других сервисов».
Песков также отметил, что процесс блокировки Telegram оказался сложнее, чем представлялось ранее, но «это не значит, что решение суда не следует исполнять».
При этом, отвечая на вопрос о том, представляют ли действия Роскомнадзора угрозу для Рунета, Песков напомнил, что для подобных выводов «нужно обладать необходимой технической экспертизой». «Администрация президента не может этой экспертизой обладать», — подчеркнул он.
Ранее в Кремле призвали россиян не иронизировать и не придавать особенного значения тому, что блокировка мессенджера Telegram затягивается. Отвечая на вопрос об убытках, которые терпят российские компании, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что ему хотелось бы понять, как производились подсчеты причиненного ущерба.
Напомним, блокировки IP-адресов различных компаний происходят на фоне работы Роскомнадзора по ограничению доступа к мессенджеру Telegram на территории России.
Ранее пользователи соцсетей заявили о блокировке доступа к соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, Facebook, а также Yahoo, Liveinternet и поисковику «Яндекс». В Роскомнадзоре в свою очередь заявили, что попадание этих сетей в реестр запрещенных сайтов было кратковременным и связано с «техническими особенностями» работы системы. Сейчас адреса крупных интернет-компаний убраны из реестра.
Роскомнадзор ведет работу по блокировке мессенджра Telegram с 16 апреля на основании решения Таганского суда Москвы. 13 апреля суд вынес решение о блокировке Telegram в РФ за неисполнение требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей.
Дмитрий Песков: «Мы неоднократно подчеркивали, что Роскомнадзор работает по ограничению доступа к упомянутому мессенджеру во исполнение вердикта суда. Но, безусловно, конечно, эта работа не должна создавать помехи для других сервисов».
Песков также отметил, что процесс блокировки Telegram оказался сложнее, чем представлялось ранее, но «это не значит, что решение суда не следует исполнять».
При этом, отвечая на вопрос о том, представляют ли действия Роскомнадзора угрозу для Рунета, Песков напомнил, что для подобных выводов «нужно обладать необходимой технической экспертизой». «Администрация президента не может этой экспертизой обладать», — подчеркнул он.
Ранее в Кремле призвали россиян не иронизировать и не придавать особенного значения тому, что блокировка мессенджера Telegram затягивается. Отвечая на вопрос об убытках, которые терпят российские компании, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что ему хотелось бы понять, как производились подсчеты причиненного ущерба.
Напомним, блокировки IP-адресов различных компаний происходят на фоне работы Роскомнадзора по ограничению доступа к мессенджеру Telegram на территории России.
Ранее пользователи соцсетей заявили о блокировке доступа к соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, Facebook, а также Yahoo, Liveinternet и поисковику «Яндекс». В Роскомнадзоре в свою очередь заявили, что попадание этих сетей в реестр запрещенных сайтов было кратковременным и связано с «техническими особенностями» работы системы. Сейчас адреса крупных интернет-компаний убраны из реестра.
Роскомнадзор ведет работу по блокировке мессенджра Telegram с 16 апреля на основании решения Таганского суда Москвы. 13 апреля суд вынес решение о блокировке Telegram в РФ за неисполнение требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей.
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