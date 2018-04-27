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    Дюжина бегущих трусцой охранников сопровождала лимузин Ким Чен Ына: видео. переговоры, Северная Корея, Южная Корея. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДюжина бегущих трусцой охранников сопровождала лимузин Ким Чен Ына: видео

    Дюжина бегущих трусцой охранников сопровождала лимузин Ким Чен Ына: видео

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    Дюжина бегущих трусцой охранников сопровождала лимузин Ким Чен Ына: видео

    Дюжина бегущих трусцой охранников сопровождала лимузин Ким Чен Ына: видео

    Дюжина бегущих трусцой охранников сопровождала лимузин Ким Чен Ына: видео
    • Фото: Associated Press © 2018

      • Журналисты наблюдавшие сегодня за исторической встречей лидеров КНДР и Южной Кореи стали свидетелями необычной сцены: автомобиль северокорейского лидера сопровождал кортеж из 12 бегущих трусцой охранников.

      Странная процессия образовалась в пограничном пункте Пханмунджом образовалась после того, как Ким Чен Ын и и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин закончили первую часть исторических переговоров. На время перерыва Ким Чен Ын сел в лимузин и поехал обедать. При этом автомобиль вождя окружили бегущих 12 мужчин в черных костюмах. По данным журналистов, это были люди из элитного отряда, в чьи задачи входит охрана лидера КНДР.

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      Напомним, сегодня руководители КНДР и Республики Корея впервые обсуждают отказ от ядерного оружия, развитие добрососедских отношений и даже перспективы воссоединения. Впервые за 65 лет лидер Северной Кореи символически побывал на территории южного соседа. И это при том, что совсем недавно весь мир опасался начала войны на Корейском полуострове.

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