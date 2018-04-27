Ким Чен Ын пообещал не будить Южную Корею ракетными пусками

Отказ от ядерного оружия и развитие добрососедских отношений — главные темы межкорейского саммита, которого в мире ждали очень долго. Ким Чен Ын, который еще недавно грозил соседу «морем огня», стал первым главой КНДР, который оказался на южной стороне от линии, разделяющей Корейский полуостров уже 65 лет.

Встречу лидеров двух Корей в демилитаризованной зоне заранее назвали исторической. Поэтому тысячи журналистов, приехавших на границу, высматривали детали. Ким Чен Ын появился перед камерами в своем любимом черном кителе и в окружении многочисленной охраны. Затем он бодрым шагом подошел к границе, где его ждал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Лидеры двух Корей обменялись улыбками, рукопожатиями и приветственными словами.



Ким Чен Ын: «Мое сердце не перестает трепетать от того, что мы встречаемся в таком историческом месте. Я тронут, что вы проделали весь путь до военной демаркационной линии, чтобы поприветствовать меня».



А потом Ким Чен Ын сделал шаг на южнокорейскую сторону границы. И все мировые информационные агентства тут же разослали молнии: «Ким стал первым лидером КНДР, посетившим Юг с 1953 года!». А потом случилась первая неожиданность — Ким, взяв за руку южнокорейского президента, потянул его на свою родину.



После совместного фотографирования, лидерам двух стран вручили цветы двое учеников пятого класса южнокорейской школы, расположенной в демилитаризованной зоне.



Позже журналисты разузнали, что в ходе осмотра почетного караула президент Мун заметил Киму, что тот мог бы увидеть полноценную церемонию в Сеуле. На что Ким ответил, что с радостью посетил бы столицу Южной Кореи.



Перед началом межкорейских переговоров в Доме мира Ким Чен Ын сделал запись в гостевой книге. Цитата: «Сегодня начинается новая веха в истории. Эпоха мира и отправная точка в истории». Коробку с ручкой, которой он писал, ему подала родная сестра, входящая в состав делегации Севера.



Ким Чен Ын: «Многие люди сейчас надеются на лучшее. Я беспокоюсь, что мы разочаруем их, если не будем следовать хорошим договоренностям и заявлениям, сделанным на прошлых заседаниях, а также если мы не сделаем это заседание еще одной возможностью улучшить наши отношения. Поэтому я хочу сказать, что мы должны быть более решительными, чтобы мы могли оглянуться на 10 лет назад, и сказать, что это время не было потрачено впустую. Я надеюсь, что мы сможем часто встречаться для решения наших общих проблем».



Мун Чжэ Ин: «В тот момент, когда председатель Ким пересек военную демаркационную линию, Пханмунджом стала символом мира, а не разделения. Мне бы хотелось еще раз выразить уважение председателю Ким Чен Ыну, который позволил сделать сегодняшнюю встречу возможной. Я надеюсь на продуктивную беседу, в рамках которой мы сможем достичь согласия. Так мы сможем сделать нашим гражданам и всем людям мира, надеющимся на мир, большой подарок».



Накануне весь мир возлагал большие надежды на эту встречу. Ведь еще недавно казалось, что на Корейском полуострове вот-вот может начаться война. Именно перспектива реальной войны, судя по всему, подтолкнула лидеров двух Корей к переговорам.



Александр Воронцов, заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН: «И северные, и южные корейцы были не на шутку испуганы, потому что прекрасно понимали: никакой ограниченной войны не будет. Это будет полномасштабная война, в которой сгорят все».



Александр Жебин, руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН: «Наши главные ожидания от саммита, что корейцы договорятся о том, чтобы военная угроза на полуострове была заметно снижена. И, во-вторых, надежда на экономическое сотрудничество».



О чем шла речь на переговорах, пока точно не известно. Южнокорейские чиновники делятся с журналистами лишь любопытными деталями. Например, Ким Чен Ын сказал президенту Муну, что слышал, как тот всегда встает спозаранку из-за ракетных запусков Севера, и пообещал, что больше не будет его будить. А потом заметил, что «надо встречаться чаще, чтобы построить мир». Президент Мун сказал, что хотел бы побывать на священной горе Пэктусан на северокорейской территории и предложил соединить железные дороги двух стран.



Пока, как отмечают наблюдатели, остается неясным вопрос о том, обсуждалась ли в ходе переговоров главная тема — денуклеаризация Корейского полуострова. По словам пресс-секретаря президента Южной Кореи, дружный одобрительный смех у всех присутствующих за столом переговоров вызвала ремарка родной сестры Кима, которая сказала, что надо ускорить объединение Кореи.



После завершения саммита Ким Чен Ын и Мун Чже Ин собирались посадить в демилитаризованной зоне сосну. Корейцы, любители символизма, тщательно продумали всю церемонию. Но, судя по всему, Ким устал и пока озеленение границы отложено, передает корреспондент НТВ Сергей Холошевский.