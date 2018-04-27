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    В городе Шиханы запустят производство бытовой химии «Новичок»

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    В городе Шиханы запустят производство бытовой химии «Новичок»

    В городе Шиханы запустят производство бытовой химии «Новичок»

    Название отравляющего вещества «Новичок», которым, по мнению британских властей и СМИ, были отравлены Скрипали, намерены запатентовать в России для производства бытовой химии.

    Глава закрытого саратовского города Шиханы Андрей Татаринов заявил, что распорядился проработать вопрос о патентовании бренда «Новичок» в качестве торговой марки для бытовой химии. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

    Андрей Татаринов, глава ЗАТО Шиханы: «На днях я прочитал в Интернете, что где-то в Ульяновской области фермер начал выпускать подсолнечное масло под маркой „Новичок“. Меня эта ситуация немного задела. Ведь это наш бренд, который связан с Шиханами».

    Ранее британские СМИ сообщали, что химическое вещество «Новичок», которым могли быть отравлены Скрипали, якобы произведено на объекте Шиханы в Саратовской области.

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    Жители Солсбери не верят в сохраняющуюся угрозу отравления
    В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон бездоказательно утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва же это категорически отрицает.

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