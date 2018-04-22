Фото отравителя Скрипалей из британской газеты насмешило пользователей соцсетей

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Почти двое суток не посещал твитер. Стало скучно. Зашел и не пожалел. Десять минут уже ржу.



Британские СМИ публикуют фото отравителя Скрипалей. Подпись к изображению гласит, что это подозреваемый, убийца с псевдонимом «Гордон» в 1980-е годы. pic.twitter.com/4Zvzt0Tdx4 — ОтецРусскойДемократии (@Mayskolpino) 22 апреля 2018 г.

Это практически портрет Бориса Джонсона, никаких сомнений! Просто не знал, что он агент под псевдонимом «Гордон». — Oleg Aronov (@ales2222) 22 апреля 2018 г.

The Mirror опубликовал фото предполагаемого отравителя Скрипалей — бывшего сотрудника ФСБ с позывным «Гордон».

Да, в таком виде. Ну что, до сих пор не узнаёте этого мужика? Да это же любой.

Молодцы, британцы. Сразу видно, какую колоссальную работу вы проделали. pic.twitter.com/RUztYR7M9W — Гра///данин (@proidyomte) 22 апреля 2018 г.

хайли лайкли без конца

😂😂

Британское издание Mirror @DailyMirror опубликовало вероятное фото предполагаемого подозреваемого в возможном отравлении Скрипалей

На фото, наверное, изображен, возможно, агент КГБ «Гордон»

Оно могло быть сделано в 80-х годахhttps://t.co/OIgomNTCZe pic.twitter.com/2VP0RomHvx — Nikolay Sverdlov (@NikolaySverdlov) 22 апреля 2018 г.

Агент «Гордон» разбивает ампулу с «Новичком» об голову Скрипаля. pic.twitter.com/RWUWlf0ifq — ОтецРусскойДемократии (@Mayskolpino) 22 апреля 2018 г.

Появилось подлинное фото агента «Гордон», отравившего Скрипалей.. pic.twitter.com/Mjle2whLoz — Гролль Владимир (@GrollV) 22 апреля 2018 г.