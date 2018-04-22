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    Фото отравителя Скрипалей из британской газеты насмешило пользователей соцсетей

    2 комментария
    • Фото: mirror.co.uk
    Фото отравителя Скрипалей из британской газеты насмешило пользователей соцсетей

    Фото отравителя Скрипалей из британской газеты насмешило пользователей соцсетей

    Фото отравителя Скрипалей из британской газеты насмешило пользователей соцсетей
  • Фото: mirror.co.uk

    • Британская газета The Mirror, написавшая сегодня о личности подозреваемого в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, опубликовала очень странную фотографию предполагаемого отравителя.

    На черно-белом снимке, который, как пишет газета, был сделан еще в 80-х годах, изображен некий мужчина, глаза которого закрыты черным прямоугольником, а остальная часть лица размыта настолько, что различить его совершенно невозможно. Источник фото обозначен как «Неизвестный».

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    Утверждается, что это 54-летний экс-офицер ФСБ, который использовал паспорт на имя Михаила Савицкиса и позывной Гордон. The Mirror со ссылкой на данные полиции пишет, что при отравлении Скрипалей этот шпион действовал в составе группы из шести человек и сейчас, скорее всего, находится уже в России, поэтому допросить его не удастся.

    На опубликованную в британской газете фотографию таинственного русского шпиона пользователи соцсетей отреагировали ехидными комментариями.

















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