Фото отравителя Скрипалей из британской газеты насмешило пользователей соцсетей

Британская газета The Mirror, написавшая сегодня о личности подозреваемого в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, опубликовала очень странную фотографию предполагаемого отравителя.
Утверждается, что это 54-летний экс-офицер ФСБ, который использовал паспорт на имя Михаила Савицкиса и позывной Гордон. The Mirror со ссылкой на данные полиции пишет, что при отравлении Скрипалей этот шпион действовал в составе группы из шести человек и сейчас, скорее всего, находится уже в России, поэтому допросить его не удастся.
На опубликованную в британской газете фотографию таинственного русского шпиона пользователи соцсетей отреагировали ехидными комментариями.
Почти двое суток не посещал твитер. Стало скучно. Зашел и не пожалел. Десять минут уже ржу.— ОтецРусскойДемократии (@Mayskolpino) 22 апреля 2018 г.
Британские СМИ публикуют фото отравителя Скрипалей. Подпись к изображению гласит, что это подозреваемый, убийца с псевдонимом «Гордон» в 1980-е годы. pic.twitter.com/4Zvzt0Tdx4
Это практически портрет Бориса Джонсона, никаких сомнений! Просто не знал, что он агент под псевдонимом «Гордон».— Oleg Aronov (@ales2222) 22 апреля 2018 г.
The Mirror опубликовал фото предполагаемого отравителя Скрипалей — бывшего сотрудника ФСБ с позывным «Гордон».— Гра///данин (@proidyomte) 22 апреля 2018 г.
Да, в таком виде. Ну что, до сих пор не узнаёте этого мужика? Да это же любой.
Молодцы, британцы. Сразу видно, какую колоссальную работу вы проделали. pic.twitter.com/RUztYR7M9W
хайли лайкли без конца— Nikolay Sverdlov (@NikolaySverdlov) 22 апреля 2018 г.
😂😂
Британское издание Mirror @DailyMirror опубликовало вероятное фото предполагаемого подозреваемого в возможном отравлении Скрипалей
На фото, наверное, изображен, возможно, агент КГБ «Гордон»
Оно могло быть сделано в 80-х годахhttps://t.co/OIgomNTCZe pic.twitter.com/2VP0RomHvx
Агент «Гордон» разбивает ампулу с «Новичком» об голову Скрипаля. pic.twitter.com/RWUWlf0ifq— ОтецРусскойДемократии (@Mayskolpino) 22 апреля 2018 г.
Появилось подлинное фото агента «Гордон», отравившего Скрипалей.. pic.twitter.com/Mjle2whLoz— Гролль Владимир (@GrollV) 22 апреля 2018 г.
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