Мальчик из сирийской Думы рассказал в Гааге правду о «химатаке»

На Западе назвали трюком заявления России на брифинге в Организации по запрещению химоружия (ОЗХО). В Гааге выступили очевидцы событий в сирийском городе Дума, где якобы имела место химическая атака. Они подтвердили, что инцидент был постановкой. Представители США, Франции, Великобритании, а также стран ЕС и НАТО брифинг проигнорировали, заявив, что не верят свидетельствам.
ОЗХО попыталось сделать все, чтобы ни этого визита, ни пресс-конференции не было. Мотивировка была традиционной: не мешайте экспертам ОЗХО делать свою работу в Сирии, а потом уже можете проводить свои пресс конференции. Недаром постпреды при организации из стран НАТО и некоторых стран Евросоюза демонстративно призывали к бойкоту сегодняшний встречи.
Питер Уилсон, постпред Великобритании при ОЗХО: «Решение России злоупотребить этой площадкой является еще одной попыткой подорвать работу ОЗХО, в частности, миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии».
Пока эксперты ОЗХО ведут свою работу на месте событий в Думе, и уже допросили шестерых из 17 свидетелей инцидента, все 17 предстали накануне в Гааге, в том числе семья мальчика Хасана Диаба, который был задействован в постановочном видео о якобы имевшей место химатаке и который рассказал, как его поливали водой в больнице.
Хасан Диаб: «Мы были в подвале, потом мы услышали крик: бегите в больницу! Мы бежали в больницу через туннели, и в больнице меня стали поливать водой, не знаю почему. Потом меня забрали в другое место».
Кроме того, врачи госпиталя города Дума официально подтвердили, в том числе специалистам ОЗХО: никаких симптомов применения химического оружия у пациентов 7 апреля не было, отмечены лишь удушья легкой и средней тяжести от пыли и дыма.
Ахмад аль Саур, врач госпиталя города Дума: «Мы принимали больных, в эти дни не было зарегистрировано случаев с симптомами отравления химикатами, все к нам обращались либо за лекарствами, либо за лечением от ранения осколками. Ситуация была как уже говорили коллеги — не было ни у кого признаков отравления химикатами».
Ахмад Кашой, администратор госпиталя: «Там были неизвестные нам люди, которые осуществляли съемку, снимали тот хаос, который происходит, а также снимали, как поливают людей водой из шланга, который использовался изначально только для очистки пола. Все это продолжалось примерно час. Мы лечили больных, отправляли их домой после лечения, и не было никаких случаев смерти или случаев поражения ядовитыми газами».
Александр Шульгин, постпред России при ОЗХО: «В отличие от наших западных партнеров, которые привыкли бросаться словами, выдвигать голословные обвинения, построенные на каких-то абсурдных умозаключениях, ссылаться на соцсети мифических персонажей, вы сегодня, как и государства — члены ОЗХО, видели живых людей, живых свидетелей, маленького Хасана, медработников, людей, которые были представлены на этом ролике. Они вам рассказали, что действительно произошло на самом деле. Сегодня мы поймали за руку клеветников».
В любом случае, интересно теперь, как это событие преподнесет западная пресса, которой накануне на пресс-конференции было неожиданно очень много, передает обозреватель НТВ Вадим Глускер.
Питер Уилсон, постпред Великобритании при ОЗХО: «Решение России злоупотребить этой площадкой является еще одной попыткой подорвать работу ОЗХО, в частности, миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии».
Пока эксперты ОЗХО ведут свою работу на месте событий в Думе, и уже допросили шестерых из 17 свидетелей инцидента, все 17 предстали накануне в Гааге, в том числе семья мальчика Хасана Диаба, который был задействован в постановочном видео о якобы имевшей место химатаке и который рассказал, как его поливали водой в больнице.
Хасан Диаб: «Мы были в подвале, потом мы услышали крик: бегите в больницу! Мы бежали в больницу через туннели, и в больнице меня стали поливать водой, не знаю почему. Потом меня забрали в другое место».
Кроме того, врачи госпиталя города Дума официально подтвердили, в том числе специалистам ОЗХО: никаких симптомов применения химического оружия у пациентов 7 апреля не было, отмечены лишь удушья легкой и средней тяжести от пыли и дыма.
Ахмад аль Саур, врач госпиталя города Дума: «Мы принимали больных, в эти дни не было зарегистрировано случаев с симптомами отравления химикатами, все к нам обращались либо за лекарствами, либо за лечением от ранения осколками. Ситуация была как уже говорили коллеги — не было ни у кого признаков отравления химикатами».
Ахмад Кашой, администратор госпиталя: «Там были неизвестные нам люди, которые осуществляли съемку, снимали тот хаос, который происходит, а также снимали, как поливают людей водой из шланга, который использовался изначально только для очистки пола. Все это продолжалось примерно час. Мы лечили больных, отправляли их домой после лечения, и не было никаких случаев смерти или случаев поражения ядовитыми газами».
Александр Шульгин, постпред России при ОЗХО: «В отличие от наших западных партнеров, которые привыкли бросаться словами, выдвигать голословные обвинения, построенные на каких-то абсурдных умозаключениях, ссылаться на соцсети мифических персонажей, вы сегодня, как и государства — члены ОЗХО, видели живых людей, живых свидетелей, маленького Хасана, медработников, людей, которые были представлены на этом ролике. Они вам рассказали, что действительно произошло на самом деле. Сегодня мы поймали за руку клеветников».
В любом случае, интересно теперь, как это событие преподнесет западная пресса, которой накануне на пресс-конференции было неожиданно очень много, передает обозреватель НТВ Вадим Глускер.
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