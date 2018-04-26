Жители сирийской Думы рассказали НТВ о десятках нестыковок в истории о «химатаке»

Авторы сфабрикованных новостей о химатаке в Думе не особо утруждали себя такими мелочами, как правдоподобность. Корреспондент НТВ в Сирии невооруженным глазом увидел с десяток просчетов организаторов этой постановки.
Жители Думы, сейчас возвращающиеся в свои дома, с удивлением узнают о своей гибели якобы от баллонов, которые содержали «хлорин», в простонародье хлорку. Оранжевые баллоны стали находить то на крышах домов, то внутри квартир. Почему-то вскрытых снаружи. Больше всего удивляет траектория этих снарядов, совершивших замысловатые пируэты, прежде чем они якобы приземлялись в дома неподалеку от той самой больницы, где Хасана Диаба боевики заставили за горсть сладостей и фиников участвовать в «кино». Жильцы одного из домов охотно рассказывают о том, чему сами были свидетелями.
Мухаммед Абдель-Маним: «Кто-то закричал: „Химоружие!“, „Химоружие!“. Началась настоящая паника. Но ни я, ни мои друзья, ни соседи не пострадали. Мы вообще не видели своими глазами ни одного пострадавшего. Единственное, в своих квартирах мы стали находить оранжевые баллоны».
Все последние дни, пока боевики не оставили Думу, их последний анклав в Восточной Гуте, Ахмед вместе с соседями прятался в подвале. Но ежедневно, как только становилось тихо, он поднимался на третий этаж покормить кур. Они — последний продуктовый резерв Ахмеда и его семьи.
В один из дней владелец нескольких квартир в этом доме узнал, что жилье на третьем этаже, превращенное в курятник, цело, а вот этажом выше неизвестные взломали дверь, на ступенях видны следы обсыпавшегося металла и краски. Кто-то волочил что-то тяжелое. Главный сюрприз ждал хозяина в спальне.
Ахмед: «Да, я рисковал, но нельзя было допустить, чтобы моя семья умерла от голода. А тут сосед мне сказал, что кто-то выломал дверь. Зачем это понадобилось?»
А еще жильцы дома неожиданно узнали, что они все умерли от хлора. Якобы несколько десятков человек, несмотря на очень резкий запах, наверх подниматься не стали, прождали долгое время и наконец все умерли от удушья. Это информация появилась в фейковых роликах, размещенных в Интернете. Если сравнить то, что было на видео, и реальную спальню Ахмеда, нестыковок можно насчитать полтора десятка. Например, размер отверстия снаряда, пробившего потолок, никак не соответствует диаметру баллона.
К радости Ахмеда, ни он, ни семья, ни соседи ни от мифического хлора, ни от реальных боевиков не пострадали. Что удивительно, замечательно чувствуют себя и куры, у которых теперь есть шанс прожить дольше.
Подробности — в видеоматериале.
Мухаммед Абдель-Маним: «Кто-то закричал: „Химоружие!“, „Химоружие!“. Началась настоящая паника. Но ни я, ни мои друзья, ни соседи не пострадали. Мы вообще не видели своими глазами ни одного пострадавшего. Единственное, в своих квартирах мы стали находить оранжевые баллоны».
Все последние дни, пока боевики не оставили Думу, их последний анклав в Восточной Гуте, Ахмед вместе с соседями прятался в подвале. Но ежедневно, как только становилось тихо, он поднимался на третий этаж покормить кур. Они — последний продуктовый резерв Ахмеда и его семьи.
В один из дней владелец нескольких квартир в этом доме узнал, что жилье на третьем этаже, превращенное в курятник, цело, а вот этажом выше неизвестные взломали дверь, на ступенях видны следы обсыпавшегося металла и краски. Кто-то волочил что-то тяжелое. Главный сюрприз ждал хозяина в спальне.
Ахмед: «Да, я рисковал, но нельзя было допустить, чтобы моя семья умерла от голода. А тут сосед мне сказал, что кто-то выломал дверь. Зачем это понадобилось?»
А еще жильцы дома неожиданно узнали, что они все умерли от хлора. Якобы несколько десятков человек, несмотря на очень резкий запах, наверх подниматься не стали, прождали долгое время и наконец все умерли от удушья. Это информация появилась в фейковых роликах, размещенных в Интернете. Если сравнить то, что было на видео, и реальную спальню Ахмеда, нестыковок можно насчитать полтора десятка. Например, размер отверстия снаряда, пробившего потолок, никак не соответствует диаметру баллона.
К радости Ахмеда, ни он, ни семья, ни соседи ни от мифического хлора, ни от реальных боевиков не пострадали. Что удивительно, замечательно чувствуют себя и куры, у которых теперь есть шанс прожить дольше.
Подробности — в видеоматериале.
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