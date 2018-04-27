Ким Чен Ын выразил готовность посетить Сеул

Глава КНДР Ким Чен Ын принял приглашение президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина посетить Сеул. Об этом сообщил
пресс-секретарь президента Республики Корея Юн Ён Чхан.
Юн Ён Чхан, пресс-секретарь Мун Чжэ Ина: «В ходе осмотра почетного караула президент Мун отметил, что это не полный его состав, и, если бы Ким Чен Ын посетил Голубой дом (офис президента Южной Кореи, — ред.), он смог бы увидеть полноценное приветствие караула».
Ким Чен Ын выразил готовность приехать в Сеул, отметив, что «если бы он был приглашен в Голубой дом, то с радостью посетил бы его», передает ТАСС. После этого Мун Чжэ Ин действительно пригласил своего коллегу в столицу Южной Кореи, и приглашение было принято.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин начали межкорейские переговоры в пограничном пункте Пханмунджом. Они стали первыми более чем за 10 лет.
Ким Чен Ын выразил готовность приехать в Сеул, отметив, что «если бы он был приглашен в Голубой дом, то с радостью посетил бы его», передает ТАСС. После этого Мун Чжэ Ин действительно пригласил своего коллегу в столицу Южной Кореи, и приглашение было принято.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин начали межкорейские переговоры в пограничном пункте Пханмунджом. Они стали первыми более чем за 10 лет.
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