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    Ким Чен Ын выразил готовность посетить Сеул

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    Ким Чен Ын выразил готовность посетить Сеул

    Ким Чен Ын выразил готовность посетить Сеул

    Глава КНДР Ким Чен Ын принял приглашение президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина посетить Сеул. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Республики Корея Юн Ён Чхан.

    Юн Ён Чхан, пресс-секретарь Мун Чжэ Ина: «В ходе осмотра почетного караула президент Мун отметил, что это не полный его состав, и, если бы Ким Чен Ын посетил Голубой дом (офис президента Южной Кореи, — ред.), он смог бы увидеть полноценное приветствие караула».

    Ким Чен Ын выразил готовность приехать в Сеул, отметив, что «если бы он был приглашен в Голубой дом, то с радостью посетил бы его», передает ТАСС. После этого Мун Чжэ Ин действительно пригласил своего коллегу в столицу Южной Кореи, и приглашение было принято.

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