Ким Чен Ын пообещал накормить Мун Чжэ Ина лапшой

Северокорейский лидер Ким Чен Ын приехал на саммит в Пханмунджом не с пустыми руками. Он пообещал угостить своего коллегу из Южной Кореи знаменитой пхеньянской лапшой «нэнмён».
Ким Чен Ын, лидер КНДР: «Вечером на ужин у нас будет знаменитое блюдо Севера — холодная лапша».
Глава Северной Кореи выразил уверенность, что Мун Чжэ Ин впервые сможет попробовать настоящий северокорейский «нэнмён», передает ТАСС. В Южной Корее это блюдо тоже готовят, но его родиной принято считать именно Пхеньян.
Сообщается, что в рамках подготовки к встрече в Пханмунджом даже доставили специальную машинку для производства лапши из пхеньянского ресторана «Оннюгван».
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин начали межкорейские переговоры в пограничном пункте Пханмунджом. Они стали первыми более чем за 10 лет.
Глава Северной Кореи выразил уверенность, что Мун Чжэ Ин впервые сможет попробовать настоящий северокорейский «нэнмён», передает ТАСС. В Южной Корее это блюдо тоже готовят, но его родиной принято считать именно Пхеньян.
Сообщается, что в рамках подготовки к встрече в Пханмунджом даже доставили специальную машинку для производства лапши из пхеньянского ресторана «Оннюгван».
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин начали межкорейские переговоры в пограничном пункте Пханмунджом. Они стали первыми более чем за 10 лет.
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