Убившего троих коллег работника ГАЗа признали невменяемым

Рабочего Горьковского автомобильного завода, обвиняемого в убийстве троих коллег, могут отправить на принудительное лечение. Сегодня на первом судебном заседании по этому громкому уголовному делу были озвучены результаты экспертизы. И согласно заключению комиссии, Сергей Барахов страдает психическим расстройством.
Напомним, трагедия произошла в августе 2017 года. Мужчина приревновал возлюбленную к начальнику, решил расправиться с ними и пронес на предприятие нож.
Бывший рабочий Горьковского автозавода Сергей Барахов, который на почве ревности расправился со своими коллегами, с каменным лицом выслушивал показания всех участников процесса. Эти люди ему хорошо знакомы, вместе с ними он проработал в цехе много лет. С некоторыми даже дружил семьями. Но теперь все коллеги настаивают на том, чтобы формовщика приговорили к максимально возможному наказанию.
С коллегами мужчины солидарны и прокуроры. Но ровно до того момента, пока речь не начал адвокат Барахова. Он сообщил, что его подзащитный невменяем. А значит, заслуживает не лишения свободы, а принудительного лечения. Такое заключение сделали специалисты, проводившие судебно-психиатрическую экспертизу.
Совпадение ли, но проблемы со здоровьем, по словам адвоката, у Барахова начались лишь в 2017 году. То есть за несколько месяцев до совершения преступления. Драма, которая разыгралась в стенах автозавода, потрясла весь город. Сергей Барахов ворвался на предприятие с ножом. Жертвами стали лаборантка, начальник цеха и его заместитель.
Сразу после ЧП появилась информация о любовном треугольнике. К убитой женщине у Барахова якобы были чувства. В тот день он вошел в кабинет руководителя и застал пассию в его объятиях. Приревновал и нанес несколько смертельных ударов. Мать погибшей в такую версию не верит. Говорит, что о связи с коллегой дочь никогда ей не рассказывала.
Вспыльчивый, грубый и бескомпромиссный — так отзываются о подсудимом коллеги. Они рассказали, что до того, как устроиться на завод, Барахов служил в горячих точках. Наверное, там и приобрел навыки подрывного дела. С собой в день преступления он принес на работу не только холодное оружие, но и самодельную взрывчатку. Намеревался уничтожить сотрудников полиции при задержании. В результате стражи порядка получили ранения, а еще один работник завода — многодетный отец — скончался.
У самого Барахова есть маленький ребенок и жена, которая, несмотря на увлеченность мужа другой, тоже пришла на процесс и всячески пыталась оградить супруга от повышенного внимания. Адвокаты потерпевших сегодня настояли на проведении еще одного, повторного исследования. А уже после этого суд решит, какого наказания заслуживает подсудимый.
Бывший рабочий Горьковского автозавода Сергей Барахов, который на почве ревности расправился со своими коллегами, с каменным лицом выслушивал показания всех участников процесса. Эти люди ему хорошо знакомы, вместе с ними он проработал в цехе много лет. С некоторыми даже дружил семьями. Но теперь все коллеги настаивают на том, чтобы формовщика приговорили к максимально возможному наказанию.
С коллегами мужчины солидарны и прокуроры. Но ровно до того момента, пока речь не начал адвокат Барахова. Он сообщил, что его подзащитный невменяем. А значит, заслуживает не лишения свободы, а принудительного лечения. Такое заключение сделали специалисты, проводившие судебно-психиатрическую экспертизу.
Совпадение ли, но проблемы со здоровьем, по словам адвоката, у Барахова начались лишь в 2017 году. То есть за несколько месяцев до совершения преступления. Драма, которая разыгралась в стенах автозавода, потрясла весь город. Сергей Барахов ворвался на предприятие с ножом. Жертвами стали лаборантка, начальник цеха и его заместитель.
Сразу после ЧП появилась информация о любовном треугольнике. К убитой женщине у Барахова якобы были чувства. В тот день он вошел в кабинет руководителя и застал пассию в его объятиях. Приревновал и нанес несколько смертельных ударов. Мать погибшей в такую версию не верит. Говорит, что о связи с коллегой дочь никогда ей не рассказывала.
Вспыльчивый, грубый и бескомпромиссный — так отзываются о подсудимом коллеги. Они рассказали, что до того, как устроиться на завод, Барахов служил в горячих точках. Наверное, там и приобрел навыки подрывного дела. С собой в день преступления он принес на работу не только холодное оружие, но и самодельную взрывчатку. Намеревался уничтожить сотрудников полиции при задержании. В результате стражи порядка получили ранения, а еще один работник завода — многодетный отец — скончался.
У самого Барахова есть маленький ребенок и жена, которая, несмотря на увлеченность мужа другой, тоже пришла на процесс и всячески пыталась оградить супруга от повышенного внимания. Адвокаты потерпевших сегодня настояли на проведении еще одного, повторного исследования. А уже после этого суд решит, какого наказания заслуживает подсудимый.
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