Россияне стали меньше экономить на еде

Количество тех, кто отдает предпочтение более дешевым продуктам питания, в первом квартале этого года уменьшилось на 6% по сравнению с показателем прошлого года.

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Это данные «Потребительского индекса Иванова», составляют его аналитики «Сбербанк КИБ». Они выяснили, что сейчас россияне стали выбирать более качественные товары.



Но вместе с тем граждан, которые покупают товары по промоакциям, по-прежнему много.