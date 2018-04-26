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26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Россияне стали меньше экономить на еде. еда, продукты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссияне стали меньше экономить на еде

    Россияне стали меньше экономить на еде

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    Россияне стали меньше экономить на еде

    Россияне стали меньше экономить на еде

      Количество тех, кто отдает предпочтение более дешевым продуктам питания, в первом квартале этого года уменьшилось на 6% по сравнению с показателем прошлого года.

      Это данные «Потребительского индекса Иванова», составляют его аналитики «Сбербанк КИБ». Они выяснили, что сейчас россияне стали выбирать более качественные товары.

      Но вместе с тем граждан, которые покупают товары по промоакциям, по-прежнему много.

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