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    «Саратовские авиалинии» будут летать под брендом «Иволга»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников
    «Саратовские авиалинии» будут летать под брендом «Иволга»

    «Саратовские авиалинии» будут летать под брендом «Иволга»

    «Саратовские авиалинии» будут летать под брендом «Иволга»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников

    • Авиакомпания «Саратовские авиалинии» планирует работать под новым брендом «Иволга», поскольку более половины рейсов компания выполняет не из Саратова.

    Как сообщила РИА Новости начальник пресс-службы перевозчика Елена Воронова, «одним из направлений обновления флота воздушных судов и модернизации системы продаж является использование нового товарного знака „Иволга“, который будет нанесен на борт воздушных судов типа Еmbraer 195, в том числе находящихся сегодня в парке воздушных судов авиакомпании, далее и на Boeing 737–800».

    Елена Воронова: «Использование нового товарного знака входит в перечень мероприятий по обновлению флота и обусловлен планами развития авиакомпании, учитывая, что авиакомпания более 60% рейсов выполняет не из Саратова».

    По данным Росавиации на апрель текущего года, в авиапарк «Саратовских авиалиний» входят два Embraer 190, пять Як-42 и один Ан-148.

    Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

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    Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» добровольно уйти с рынка
    Росавиация после крушения Ан-148 провела внеплановую проверку авиакомпании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и направила перевозчику директиву о приостановке полетов на Ан-148. «Саратовские авиалинии» 16 апреля подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, однако ведомство только продлило срок ограничения до 30 мая.

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