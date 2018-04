Сенаторы США потребовали от крупных банков раскрыть связи с бизнесменами из России

смотреть Эксперты сошлись во мнении о цели публикации «кремлевского списка»

Запросы крупным банкам о связях с российскими бизнесменами направили сенаторы-демократы Джинн Шахин и Шелдон Уайтхаус. Как пишет The Wall Street Journal , их обращение было направлено в американские Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc., а также глобальные Barclays PLC, Deutsche Bank AG , UBS Group AG, HSBC Holdings PLC и Credit Suisse Group AG.По данным издания, в банках уже приступили к изучению поступивших запросов. Сенаторы объяснили в своем письме, что хотят получить информацию о том, как российские предприниматели и политики используют в своих интересах международную финансовую систему. По их версии, банки могут выявить случаи возможного отмывания денег со стороны россиян.Притом предоставление данных в ответ на запросы для банков является добровольным. Но сенаторы пригрозили обратиться в Счетную палату США для проведения расследования, если не получат ответов.Напомним, в так называемый кремлевский список США, опубликованный в конце января , вошли 96 российских бизнесменов с состоянием более 1 млрд долларов и 114 политиков. Притом включение в этот реестр не означало автоматического введения каких-либо санкций.