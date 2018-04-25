Благовещенск оказался в огненном кольце из-за мощных природных пожаров

В России резко осложнилась ситуация с природными пожарами. На календаре — апрель, но во многих регионах лес полыхает так, как будто уже разгар лета. Только в Сибири площадь горящей тайги за последние сутки возросла вдвое. В окружении огня оказался Благовещенск. На борьбу со стихией брошена авиация. Однако справиться с огнем мешает сильный ветер, пламя распространяется молниеносно.
Как сообщает корреспондент НТВ Александр Коневич, площадь пожаров в окрестностях Благовещенска растет с каждым часом. Город практически со всех сторон в огне. Сгорели уже десятки домов в садоводческих обществах. Ситуация в буквальном смысле все больше накаляется из-за сильного ветра, способствующего быстрому распространению огня. Причина — сами дачники, сжигающие мусор прямо на участках.
Евгений, очевидец: «Он там подпалил, и как все затрещало! Деревянный домик загорелся…»
На всей территории Амурской области и Забайкальского края уже введен режим чрезвычайной ситуации, а еще в 17 российских регионах действует особый противопожарный режим. В Амурской области общая площадь пожаров приблизилась к 60 тысячам гектаров. Наземным боевым расчетам помогает авиация.
Евгений, очевидец: «Он там подпалил, и как все затрещало! Деревянный домик загорелся…»
На всей территории Амурской области и Забайкальского края уже введен режим чрезвычайной ситуации, а еще в 17 российских регионах действует особый противопожарный режим. В Амурской области общая площадь пожаров приблизилась к 60 тысячам гектаров. Наземным боевым расчетам помогает авиация.
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