Братаны <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Братаны 16+
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  
    Благовещенск оказался в огненном кольце из-за мощных природных пожаров. Амурская область, лесные пожары, пожары, Сибирь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБлаговещенск оказался в огненном кольце из-за мощных природных пожаров

    Благовещенск оказался в огненном кольце из-за мощных природных пожаров

    1 комментарий
    Благовещенск оказался в огненном кольце <nobr>из-за</nobr> мощных природных пожаров

    Благовещенск оказался в огненном кольце из-за мощных природных пожаров

    Благовещенск оказался в огненном кольце <nobr>из-за</nobr> мощных природных пожаров

      В России резко осложнилась ситуация с природными пожарами. На календаре — апрель, но во многих регионах лес полыхает так, как будто уже разгар лета. Только в Сибири площадь горящей тайги за последние сутки возросла вдвое. В окружении огня оказался Благовещенск. На борьбу со стихией брошена авиация. Однако справиться с огнем мешает сильный ветер, пламя распространяется молниеносно.

      Как сообщает корреспондент НТВ Александр Коневич, площадь пожаров в окрестностях Благовещенска растет с каждым часом. Город практически со всех сторон в огне. Сгорели уже десятки домов в садоводческих обществах. Ситуация в буквальном смысле все больше накаляется из-за сильного ветра, способствующего быстрому распространению огня. Причина — сами дачники, сжигающие мусор прямо на участках.

      Евгений, очевидец: «Он там подпалил, и как все затрещало! Деревянный домик загорелся…»

      На всей территории Амурской области и Забайкальского края уже введен режим чрезвычайной ситуации, а еще в 17 российских регионах действует особый противопожарный режим. В Амурской области общая площадь пожаров приблизилась к 60 тысячам гектаров. Наземным боевым расчетам помогает авиация.

      Новости по теме

      Лесные и степные пожары в России

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru