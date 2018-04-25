Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки увеличилась вдвое

Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки увеличилась в два раза. Тайга полыхает в Иркутской области, Забайкалье, Бурятии и Тыве.

Еврейскую автономную область пожары тоже не обошли стороной. Там сжигали траву, а вместе с ней нечаянно сожгли дом и несколько дворов.



В Амурской области к тушению пожаров привлекли гражданскую авиацию. Горящие леса уже с трех сторон окружили город Благовещенск. Справиться с огнем пожарным мешает сильный ветер: огонь перебрасывается с одного строения на другое молниеносно. Сдерживать наступление стихии в Хинганском заповеднике помогает самолет Бе-200.

