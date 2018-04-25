Деловое утро НТВ <sup><small>12+</small></sup>
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Деловое утро НТВ 12+
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки увеличилась вдвое. Сибирь, лесные пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПлощадь лесных пожаров в Сибири за сутки увеличилась вдвое

    Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки увеличилась вдвое

    2 комментария
    Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки увеличилась вдвое

    Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки увеличилась вдвое

    Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки увеличилась вдвое

      Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки увеличилась в два раза. Тайга полыхает в Иркутской области, Забайкалье, Бурятии и Тыве.

      Еврейскую автономную область пожары тоже не обошли стороной. Там сжигали траву, а вместе с ней нечаянно сожгли дом и несколько дворов.

      В Амурской области к тушению пожаров привлекли гражданскую авиацию. Горящие леса уже с трех сторон окружили город Благовещенск. Справиться с огнем пожарным мешает сильный ветер: огонь перебрасывается с одного строения на другое молниеносно. Сдерживать наступление стихии в Хинганском заповеднике помогает самолет Бе-200.

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