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26 апреля, 15:00
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    Количество жертв урагана в Москве выросло до двух

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Одиноков
    Количество жертв урагана в Москве выросло до двух

    Количество жертв урагана в Москве выросло до двух

    Количество жертв урагана в Москве выросло до двух
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Одиноков

    • Еще один пострадавший 21 апреля в результате урагана в Москве скончался в одной из больниц.

    Как сообщил «Интерфакс» источник, знакомый с ситуацией, «мужчина находился в крайне тяжелом состоянии, спасти его жизнь не удалось». По данным источника, к утру среды в больницах Москвы остается 11 пострадавших в результате урагана 21 апреля. Отмечается, что агентство не располагает официальной информацией по этому поводу.

    Ранее сообщалось, что в результате штормового ветра в Москве в одной из больниц скончалась несовершеннолетняя девочка.

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    Власти Москвы приняли решение оказать помощь семье погибшей девочки в размере 1 миллиона рублей. Кроме того, пострадавшие, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях, получат выплаты в размере 500 тысяч рублей, в амбулаторных условиях — в размере 100 тысяч рублей.

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