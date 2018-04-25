Количество жертв урагана в Москве выросло до двух

Еще один пострадавший 21 апреля в результате урагана в Москве скончался в одной из больниц.
Как сообщил «Интерфакс» источник, знакомый с ситуацией, «мужчина находился в крайне тяжелом состоянии, спасти его жизнь не удалось». По данным источника, к утру среды в больницах Москвы остается 11 пострадавших в результате урагана 21 апреля. Отмечается, что агентство не располагает официальной информацией по этому поводу.
Ранее сообщалось, что в результате штормового ветра в Москве в одной из больниц скончалась несовершеннолетняя девочка.
Власти Москвы приняли решение оказать помощь семье погибшей девочки в размере 1 миллиона рублей. Кроме того, пострадавшие, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях, получат выплаты в размере 500 тысяч рублей, в амбулаторных условиях — в размере 100 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в результате штормового ветра в Москве в одной из больниц скончалась несовершеннолетняя девочка.
Власти Москвы приняли решение оказать помощь семье погибшей девочки в размере 1 миллиона рублей. Кроме того, пострадавшие, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях, получат выплаты в размере 500 тысяч рублей, в амбулаторных условиях — в размере 100 тысяч рублей.
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